Eolico, dubbi sulla moratoria I sindaci: «Solo un palliativo» 

Il ddl della Giunta contro l’assalto eolico ritorna in Aula martedì tra i dubbi. L’opposizione continua a sostenere che è «inefficace», e lo fa anche dopo l’ultima conferenza dei capigruppo dove si è parlato di via libera già nella mattinata del 2 luglio. Il presidente dell’Assemblea Piero Comandini dice di augurarsi «di arrivare in Aula un testo condiviso». Ma questo è difficile, se è vero quello che ha dichiarato Angelo Cocciu (Forza Italia) a Videolina: «Pensiamo che assieme a tutta la minoranza, prima della votazione abbandoneremo l’Aula». Sullo sfondo, la pressione dei comitati contro la speculazione energetica che per il rientro del ddl in Aula potrebbero attivarsi per una nuova mobilitazione; ma anche quella dei sindaci dei territori presi di mira dalle multinazionali che – al netto dei distinguo – non si sentono tutelati.

A ostacolare un accordo tra Campo largo e centrodestra ci sono alcuni emendamenti che la minoranza non ha ancora rinunciato a vedere approvati. Uno riguarda il repowering, ovvero l’aumento di potenza di impianti esistenti, che Sardegna al centro 20Venti e non solo vorrebbero salvo dai vincoli imposti dalla moratoria, cioè il divieto di installare pale e pannelli fotovoltaici per i prossimi diciotto mesi.

«Vertenza con lo Stato»

Nei territori, intanto, la preoccupazione è alta. Orgosolo è minacciata da due progetti molto grossi «da cento milioni di euro l’uno con dieci pale in un caso e undici nell’altro, alte oltre duecento metri», spiega il sindaco Pasquale Mereu, «il nostro paesaggio ne uscirebbe devastato». La moratoria? «È solo un palliativo, magari servirà a rinviare la realizzazione degli impianti di qualche tempo, ma la Giunta e il Consiglio intero devono entrare nell’ottica di aprire una vertenza con lo Stato, soprattutto per le prerogative che abbiamo secondo il nostro Statuto». La verità «è che c’è una forte sperequazione nei confronti della Sardegna che», aggiunge, «dovrebbe mettere sotto accusa lo Stato di fronte alla Corte di Giustizia europea, perché l’Italia non sta rispettando i criteri indicati». Per il sindaco, l’ingiustizia più evidente sono i 6.2 gigawatt di energia rinnovabile da produrre entro il 2030: «Quasi quanto in Lombardia: ma scherziamo?». Una battaglia condotta in questo modo «servirebbe ad accendere i riflettori in Europa su come si sta comportando l’Italia, che tratta la Sardegna da colonia». Invece cosa fanno i consiglieri regionali: «Giocano su questa moratoria ma sanno che sarà cassata in virtù del decreto Draghi».

«Siamo invasi»

«È un assalto, queste pale ci stanno invadendo», dice il sindaco di Luras Mauro Azzena. Luras è già interessata da un maxi impianto nella zona di Sinnada e da numerosi progetti di agrivoltaico. Ora il primo cittadino ha annunciato la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per contrastare un nuovo progetto che prevede l’installazione di altri cinque aerogeneratori. Azzena chiede più supporto alla Regione, «per sapere se stiamo agendo nel modo giusto o se non rischiamo invece di soccombere sotto i ricorsi. L’ultimo progetto ha preso nel mirino la zona del lago di Liscia: siamo disposti a legarci con le catene pur di evitare che siano installate pale eoliche». Quanto alla moratoria, «spero veramente che ci sia un blocco per i prossimi diciotto mesi».

Tutele

Bitti è un altro territorio nel mirino. «Sono stati presentati diversi progetti», conferma il sindaco Giuseppe Ciccolini, «ma noi abbiamo un ulteriore elemento di tutela, il progetto dell’Einstein Telescope rispetto al quale la Regione si è già espressa per evitare che in un raggio di dieci chilometri possano essere installati parchi eolici». Rispetto al disegno di legge della Giunta: «La materia è delicata e non sempre si riesce a fare ciò che si vorrebbe, ma è importante che in tempi così rapidi il Consiglio regionale stia arrivando a un provvedimento che metta un po’ di ordine: di certo sarà licenziata una legge che andrà a tutela del territorio sardo. Attendiamo di leggere il testo finale per un giudizio definitivo».

