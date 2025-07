Eolico, contro le speculazioni stasera assemblea a Mogorella «Non ci voltiamo dall’altra parte» 

La rivalsa dei piccoli Comuni. A Mogorella potrebbe sorgere un parco eolico di grosse dimensioni, esteso anche ai territori di Villa Sant’Antonio e Ruinas. Paesi in via di spopolamento o indirizzati verso quella direzione. Eppure sono due i progetti, per un totale di tredici pale eoliche alte duecento metri. I Comitati non ci stanno. E il lavoro degli attivisti del Sarcidano e della Marmilla, con uno sforzo congiunto, ha finora prodotto 189 osservazioni su un totale di 202 fatte recapitare al Ministero.

L’assemblea

Oggi alle 21,30, in piazza del Chiosco a Mogorella, gli attivisti faranno sentire la loro voce: «Proseguire il radicamento dei Comitati spontanei nei territori in cui insistono i progetti mega-eolici è l'unica possibilità di salvezza contro la crudeltà degli speculatori», dice il portavoce del Comitati Sarcidano Luigi Pisci. «Questa battaglia è nata grazie ai Comitati territoriali e non potrà essere vinta senza loro o contro di loro. Non si illuda nessuno del contrario, per il bene della nostra amata Isola». Le decisioni attese sono tante: a Roma come a Cagliari. Il caso della Legge sulle Aree Idonee e della Pratobello24, la proposta di legge di iniziativa popolare che punta sul potere esclusivo della Sardegna in materia urbanistica per “schermare” l’Isola dall’assalto eolico, è ancora aperto. Viaggia sullo stesso binario dell’indignazione: «E noi attendiamo i pronunciamenti della Corte costituzionale prima di agire».

L’azione

Il significato di azione, in questo caso, sarebbe il ritorno sotto il Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari: «Perché le partite aperte sono tante», fanno sapere i comitati contro la speculazione. «Non possiamo permetterci di farci trovare impreparati davanti alla decisione della Corte costituzionale: il rischio di trovarci scoperti del tutto dal punto di vista normativo davanti all'avanzata di pale eoliche e pannelli agri-fotovoltaici non è utopia. Non è escluso che, dopo queste decisioni, a seconda della piega che prenderanno, si possa organizzare una grande manifestazione a Cagliari». Il senso dell’assemblea di piazza del Chiosco si riassume in un obiettivo.

L’obiettivo

«La lotta contro la speculazione energetica e per la Pratobello 24 ha dimostrato, una volta di più, che esiste una "sedicente" sinistra per la quale la società sgorga dalle istituzioni, mai il contrario», chiosa Pisci. «Bisogna rappresentare per esistere, mai esistere per rappresentare. E, inesorabilmente, seguendo questa strada, si finisce per diventare solo una rappresentazione, piuttosto che una rappresentanza. Pertanto ci aspettiamo che il ministero (magari anche qualche tribunale) la finisca di girare la faccia su un problema fondamentale che ben conosce. La situazione di proprietari e allevatori della zona, per i quali la realizzazione degli impianti rappresenterebbe una catastrofe economica, paesaggistica e identitaria, merita particolare attenzione».

