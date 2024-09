Eolico, blitz del Governo per accelerare 

Mentre i comitati preparano la manifestazione del 2 ottobre, giorno in cui saranno consegnate alla Regione le firme della Pratobello24 («Saremo migliaia», assicurano dal coordinamento), si registra il blitz del Governo sui mega progetti eolici. Il decreto-legge è pronto al varo e crea una corsia ulteriormente accelerata per pale e pannelli. Lo Stato punta a un colpo di mano per approvare il maggior numero di impianti, molti dei quali in Sardegna. Intanto mercoledì i comitati contro l’eolico e il fotovoltaico saranno auditi in commissione sulla delibera delle aree idonee.

