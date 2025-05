Eolico abusivo, il pm chiede l’assoluzione 

Il pubblico ministero, Alberto Pinna, ha chiesto l’assoluzione per i tre imputati finiti a processo con l’accusa di aver installato un impianto eolico a Mamoiada in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche. Si tratta di Gian Michele Tanda, progettista, Gianna Raffaela Lai, committente, e Massimo Usai, titolare dell’impresa esecutrice, tutti difesi da Rinaldo Lai. I tre erano accusati di aver installato un aerogeneratore da 59,9 kilowatt, alto 37,5 metri, su un terreno ritenuto sottoposto a vincolo paesaggistico, senza aspettare l’autorizzazione del Suape del Comune di Mamoiada, emessa un mese dopo l’inizio dei lavori, nell’ottobre del 2017. Il pm ha sottolineato le profonde divergenze interpretative tra i tecnici ascoltati durante il processo, riguardo alla reale natura del terreno. Gli ispettori forestali avevano confermato la presenza del bosco, gli agronomi hanno sostenuto che l’area non superava i 2 mila metri quadri, come richiesto dalla norma, e il Comune ha rilasciato il certificato senza vincoli paesaggistici. Per il pm l’incertezza giuridica «rende impossibile affermare con certezza la sussistenza degli illeciti contestati». Da qui la richiesta di assoluzione. L’udienza è stata aggiornata a luglio, quando si attende la decisione del giudice.

