«Eolico? Abbiamo già dato» 

«No al consumo del suolo, sì alla transizione energetica, ma a patto che si abbia la massima cura del territorio e delle sue bellezze naturali e storiche». Lo dice il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, sostenuto da tutto il Consiglio comunale che ha votato all’unanimità la posizione della città sulla questione delle aree idonee.

«Il Medio Campidano – ricorda Urpi – ha già dato tanto all’eolico, le pale sono presenti da tempo in moltissime zone. E c’è di più: pensiamo alla zona di Arbus e di Guspini, quanta terra hanno sacrificato per l’estrazione mineraria in cambio del nulla? Mai ricevuto ricadute economiche per la riqualificazione e neppure sostegni occupazionali. Sono questi i motivi alla base della decisione assunta in Aula: diremo alla Regione che non abbiamo altre aree idonee eccetto quelle dismesse e che non permetteremo che il paesaggio venga ulteriormente deturpato».

L’appuntamento è fissato per oggi a Villacidro: in mattinata i sindaci del Medio Campidano incontreranno i rappresentanti della Regione per affrontare il tema delle aree idonee all’installazione di parchi eolici e fotovoltaici. «Pensiamo alla Marmilla dove sono previste diverse centrali di accumulo. Inoltre avanzeremo la proposta di pensare a un repowering, sostituire le tante e vecchie pale eoliche, già esistenti, con quelle di ultima generazione, il vantaggio è ridurre il numero e nello stesso tempo aumentare la potenza». Inaccettabile – per l’assemblea civica di Sanluri – deturpare Barumini con le sue torri nuragiche in pietra, la Giara di Gesturi con i suoi cavallini selvatici, i monti di Villacidro, come anche quelli di Gonnosfanadiga, il mare della Costa Verde, i castelli di Las Plassas e di Sardara che dominano dall’alto, le acque termali di Santa Mariaquas. Autentici gioielli del Campidano che del paesaggio sono un punto di forza. Infine uno sguardo alla Provincia nel suo insieme e l’appello per uno stop all’installazione di pale e al fotovoltaico: «Fuori dalle aree idonee anche tutte le superfici di autoconsumo. Non si toccano i terreni votati all’agricoltura, aziende e spazi verdi compresi», conclude Urpi.

