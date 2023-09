Eolico a Tuerredda, il caso alla Camera 

La deputata Francesca Ghirra ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al Governo come intenda tutelare la spiaggia di Tuerredda, in territorio comunale di Teulada, uno dei gioielli più preziosi del Mediterraneo. «Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – ricorda la parlamentare cagliaritana – dovrà a breve esprimersi sulla possibilità di realizzare un impianto eolico off-shore di tipo floating nel tratto di mare antistante Capo Teulada e Capo Spartivento, che prevede 30 aerogeneratori in un'area di circa 170 chilometri quadrati di mare e una potenza totale dell’impianto di 750 megawatt, con un cavidotto che – per collegarsi alla rete elettrica – dovrebbe attraversare la spiaggia di Tuerredda».

Ghirra ricorda i dati più significativi dell’invasione di progetti di parchi eolici nelle acque sarde, forniti nei giorni scorsi del Gruppo di intervento giuridico: venti domande per 1.031 torri e una potenza complessiva pari a 17.048 megawatt, che sommati alle potenze dei progetti di centrali eoliche e fotovoltaiche a terra salirebbero a 29.451 megawatt, più di quindici volte quelli attualmente prodotti nell’Isola. «Non solo la nostra Regione non ha gestito né intende gestire la programmazione e la pianificazione della realizzazione di nuovi impianti da energie rinnovabili – denuncia l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra – ma non si preoccupa del fatto che la nuova energia prodotta non potrà né essere utilizzata in Sardegna né trasferita sulla Penisola né conservata. Se è vero che la transizione ecologica non è più rinviabile – conclude – è altrettanto vero che l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili deve necessariamente essere accompagnata dal rispetto per l'ambiente e il paesaggio».

