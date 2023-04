Eolico a Su Nuraxi: «Pronti alle barricate» 

La manifestazione, promossa dalla Coldiretti e da tutti i sindaci del territorio inizia alle 8.30 con un corteo di trattori (erano una quarantina) che parte dal polo fieristico di Barumini e raggiunge Genoni, dove il sindaco Roberto Soddu accoglie i manifestanti e gli amministratori degli altri Comuni. Indica ai presenti l’area che nel progetto “Luminu” è stata individuata per ospitare una sottostazione elettrica. «In mezzo ai campi - dice Soddu – dove lavorano agricoltori e pastori. Una situazione assurda. Le comunità locali non sono state sentite, siamo sotto l’attacco di un piano di industrializzazione energetica che avrà solo ricadute negative. Utilizzano il logo del Comune nei loro progetti. Ma come si permettono?».

Barumini. «Se vogliono acquistare i vostri terreni e vi dicono che in caso di risposta negativa rischiate comunque l’esproprio, non fatevi intimorire». Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, quasi implora agricoltori e allevatori al termine di una storica giornata di protesta contro gli impianti eolici. Sono le 13.30 di ieri mattina quando si conclude l’assemblea nella sala convegni del centro “Giovanni Lilliu”, a pochi passi dal complesso archeologico di Su Nuraxi e a qualche chilometro dai terreni interessati dal progetto “Luminu”, un impianto che prevede l'installazione di 17 aerogeneratori alti 206 metri ciascuno. Nella sala gremita ci sono agricoltori, pastori, sindaci, consiglieri regionali. Sono arrivati da Marmilla, Sarcidano e Trexenta per dire no «alle torri gigantesche e alla speculazione nel nome delle energie rinnovabili».

Da Isili arrivano amministratori e attivisti del comitato “Sarcidano difesa territorio” guidati da Luigi Pisci. «Questo progetto è collegato con quello previsto a Perd’e Cuaddu. il cavidotto attraversa Nurallao, Nuragus e Gergei – dice il sindaco Luca Pilia – c’è una strategia abbastanza chiara. Ma noi ci opporremo». Anche Luigi Sergi, agricoltore 79enne di Villanovafranca è pronto a fare le barricate: «Non possiamo farci rubare i nostri terreni – commenta – rischiamo di non lasciare nulla ai giovani. Cosi non si ferma lo spopolamento». Insomma nessuno vuole i “grattacieli” di metallo e cemento.

La consigliera regionale Rossella Pinna ricorda quanto accaduto nella piana tra Guspini e Pabillonis, disseminata di decine di aerogeneratori. «Ricadute sul territorio? Zero – afferma – non ripetiamo gli stessi errori». Al microfono si alternano Michele Zucca, Eugenio Lai, Paolo Pisu e Martino Onnis. Interviene anche Vittorio Sgarbi con un videomessaggio. «Siamo di fronte a un’emergenza. Deve intervenire la Regione», dicono Emiliano Deiana e Marco Lampis. Battista Cualbu, presidente regionale della Coldiretti precisa che la protesta non è contro le energie rinnovabili («siamo a favore«). Alberto Urpi ricorda che «in Sardegna ci sono tante zone industriali abbandonate: «spazi che potrebbero tornare utili per le energie rinnovabili». Al termine si decide di istituire un comitato. «Via i simboli politici – dice Cualbu – è una battaglia di tutti i sardi». Anche Marco Porcu (assessore regionale all’Ambiente) ribadisce che la Regione farà la sua parte. Gianmarco Fanari, operaio 62enne di Barumini sintetizza a suo modo lo stato d’animo di chi protesta contro le pale eoliche: « Bolint impestai su logu . Non creano un posto di lavoro e continuiamo a pagare carissima l’energia elettrica».

