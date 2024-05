«Eolico a Portoscuso, quella delibera deve essere revocata» 

Potrebbe essere revocata la delibera del Consiglio di Amministrazione del consorzio industriale di Portovesme che il 13 marzo ha concesso l’area per la futura sottostazione a terra del parco eoloco off shore della Ichnusa Wind Power. Per venerdì è stata convocata l’assemblea generale del consorzio, in cui sono presenti tutti i Comuni, per l’esame della delibera e l’eventuale revoca. Cambia il rappresentante del Comune di Portoscuso: dopo il putiferio (anche politico) che è seguito alla delibera, il vicesindaco Giorgio Alimonda ha dato le dimissioni da delegato del Consorzio, sarà quindi il sindaco Ignazio Atzori a partecipare d’ora in avanti ai lavori del CdA dell’ente per lo sviluppo industriale.

Il dibattito

Un tema che ha quasi monopolizzato il lungo Consiglio comunale di Portoscuso, chiesto dall’opposizione per fare chiarezza sulla delibera che concede l’area a terra per il parco eolico galleggiante. «L’area scelta dal Consorzio presenta numerose criticità - ha detto il sindaco Atzori - anche dal punto di vista urbanistico, perché è troppo vicina ad un corso d’acqua, oltre a dover essere bonificata. Senza dimenticare che quella decisione è in evidente contrasto con l’indirizzo dato dalla Regione in tema di rinnovabili, e il consorzio è di emanazione regionale. Per venerdì è stata convocata la riunione dell’assemblea generale per l’esame della delibera». Un atto che, quando è diventato di dominio pubblico, ha scatenato un terremoto per il voto favorevole espresso dal Comune di Portoscuso. Giorgio Alimonda, con una comunicazione al sindaco Atzori, ha restituito la sua delega di rappresentante del Comune nel consorzio.

La delibera

«Quella delibera - ha detto in Aula il vicesindaco Alimonda - non è un’autorizzazione al progetto, ma la messa a disposizione di un’area consortile richiesta da una società. Era già successo quando il consorzio ha votato per la concessione dell’area D per il bacino dell’Eurallumina o per le aree destinate al biofuel, ma in quelle occasioni non ricordo reazioni di questo tipo. Riguardo al mio voto favorevole, non c’è stato da parte del sindaco un mandato a non votare».

La protesta

La notizia dell’ipotesi di revoca della delibera consortile tanto contestata non placa l’opposizione. «Il dato di fatto è che al momento quella delibera è perfettamente in vigore», sottolinea il capogruppo di Portoscuso Rinasce Stefano Ariu. Il consigliere di minoranza Rossano Loddo ribadisce la questione politica: «Con questa decisione in CdA il Comune ha contribuito ad aprire le porte all’eolico off shore - dice - una responsabiltà grave. Abbiamo chiesto questa riunione per avere chiarezza invece rimane l’ambiguità, oltre ad essere sempre più evidenti i problemi interni alla maggioranza». Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità un ordine del giorno di assoluta contrarietà al progetto Ichnusa Wind Power.

Carloforte

L’eolico off shore è un tema sensibile anche sull’isola di San Pietro, dove in poco tempo è nato il comitato “No speculazione energetica a Carloforte” che ha raccolto 300 firme, depositate in Comune nei giorni scorsi. «Siamo molto preoccupati per i progetti di eolico off shore che interessano Carloforte - dice il presidente del comitato Marco Manetto - sono otto progetti di dimensioni mastodontiche, abbiamo deciso di muoverci. In particolare vogliamo capire qual è la visione delle istituzioni e quali sviluppi si possono mettere in conto, abbiamo incontrato il sindaco Rombi e l’assessore alle Politiche Energetiche Penco, c’è l’impegno a parlarne pubblicamente, è un tema su cui serve la massima trasparenza. Non siamo contrari alla decarbonizzazione, ovviamente, ma non possiamo essere favorevoli a questa speculazione che imporrebbe per decenni al territorio un’unica vocazione».

