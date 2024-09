Enzo Tortora si è fermato a Cagliari 

L’uomo con foulard a pois e bretelle alla Larry King entra già nella parte e dice niente interviste. E se ne va pure di fretta. Anche se in realtà siamo al Lazzaretto di Cagliari, e fare il divo è comunque brutto, anche se sei a Hollywood. Ma torniamo a Cagliari, primo piano - indicato dalla freccia blu sul cartellone che annuncia il cammino per la notorietà -, almeno così spera chi di prima mattina, nonostante la pioggia, è lì, a tentare di dare una svolta alla propria vita e ad ambire a un ruolo nella nuova serie “Portobello”. E in pratica è come un film nel film. Trovi padre e figlio che giurano di non farsi concorrenza, il disoccupato convinto d’aver talento, e pure qualche veterano. Nessuna ressa, va detto, perlomeno non nel primo giorno di casting nel capoluogo sardo dove si cercano comparse, tutti uomini, dai venti ai settant’anni.

In fila

Efisio Granata, 63 anni, è un ex rappresentante di commercio e attore teatrale da 10 anni: «Beh, diciamo che ho già fatto qualche parte con attoroni, non sono esattamente alla prima esperienza», dice col tono di chi ci crede davvero. E subito dopo trovi Giuseppe Trudu, quartese che ha 58 anni ma gli manca il lavoro. «Sono attualmente disoccupato. L’ho letto su Facebook, non avevo nulla da fare ed eccomi qui, sono pronto a mettermi in gioco. Chissà, magari è questa la strada giusta». Ed è così sorridente che viene spontaneo augurarglielo davvero. Ci crede anche Cristian Russo, anche lui quartese, 43 anni, che per professione si occupa di servizio clienti ma assicura di avere dell’estro: «Me lo dicono in tanti, ma non è che abbia chissà quali aspettative. Ci provo, come va va». Nel frattempo compare il sole e arrivano anche padre e figlio, che condividono la stessa ambizione. «In realtà ho già fatto qualcosina, qualche comparsata in un film di Salvatore Mereu e in un cortometraggio>, racconta Matteo Marongiu, che contrariamente a l’uomo dell’inizio punta in alto ma sta coi piedi ben piantati per terra e lo dice chiaramente che sono state esperienze di pochissimi minuti in tutto. «Roba di due minuti». E poi interviene papà Maurizio, 60 anni, impiegato, pronto - nel caso- a lasciare il posto di lavoro per vestire anche lui i panni dell’attore. A mezza mattina è il turno di Vittorio Casula, 64 anni, ex guardia giurata dallo sguardo profondo che magari è quello giusto: «Mi propongo, comunque è un’esperienza a prescindere da come andrà».

Il progetto

Nessun copione da seguire, il destino, in quel primo piano del Lazzaretto indicato dalla freccia sul cartellone, si decide in pochissimi minuti. Giusto i dati anagrafici e qualche foto con una lavagnetta in mano tipo carcerato. Che alla fine si abbina alle figure ricercate: uomini in divisa, guardie di custodia e detenuti. Un migliaio circa di presenze solo nell’Isola, tra chi si è presentato o si presenterà ai casting di Cagliari, Oristano e Sassari. Il film, anzi, la serie televisiva Rai, ambientata negli anni ‘80 si intitola “Portobello”, ed è la storia di Enzo Tortora, con regia di Marco Bellocchio, e prodotta da Out Film spa e Kavac Film srl, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. «Mi ritengo abbastanza soddisfatta», spiega Rossana Patricelli, casting director. «Quella degli uomini è la categoria più difficile da trovare, hanno più timore, vergogna e guardano meno i social. Smuoverli è decisamente più complicato». E prima di ripartire con gli aspiranti dice che «La Sardegna è un set a cielo aperto». In realtà si cercano anche donne e minori, ma per loro non ci sono casting ma candidature inviate tramite mail.

I sogni

Al piano di sotto, continuano ad arrivare alla spicciolata. «Sono pensionato, vediamo cosa succede», dice Alessandro Pisano, 70 anni ex farmacista ospedaliero al suo primo casting. Impossibile sapere come l’hanno presa a casa: «Sono solo, ho giusto il cane, spero che almeno approvi». E poi c’è Giangiuseppe Motzo, 58 anni, artigiano della grafica, che non ci crede neanche lui: «Ma dai, non staranno certo prendendo me». Francesco Scano arriva da Serramanna e ha 25 anni: «Sono uno studente universitario, è un periodo un po’ di stallo, sarebbe un’esperienza in più». Avanti un altro. Racconta Alessandro Pili: «Lavoro in un hotel, sono al terzo casting, sempre per comparse. Ma devo essere sincero: sogno una parte da protagonista, magari in un film d’azione. Sarebbe il massimo». Perché per arrivare in alto forse bisogna guardare su. Come fa lui.

