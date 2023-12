Enzo G. Castellari: «Poliziesco o western, la mia vita sul set» 

La storia del cinema italiano sbarca a Cagliari. Tra gli ospiti del concorso per cortometraggi “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, in scena oggi, alle 17, al Notorious Cinemas in piazza L’Unione Sarda, infatti, c’è anche Enzo G. Castellari, figlio d’arte e leggenda del cinema western, d’azione e poliziottesco (indimenticabili film come “La polizia incrimina, la legge assolve”, “Il cittadino si ribella”, “Vado... l'ammazzo e torno” e serie tv come “Il ritorno di Sandokan” o “Deserto di fuoco”). Nel corso della manifestazione, alla presenza del patron Maurizio Porcelli, del presidente della giuria Peter Marcias, regista sardo pluripremiato e di ospiti, tra cui l’attore Demo Mura o Evelina Nazzari, attrice straordinaria di teatro, cinema e televisione, in sala per un ricordo del padre Amedeo, ad Enzo G. Castellari verrà consegnato il premio alla carriera.

«Nella mia vita ho girato il mondo intero e in Sardegna sono stato diverse volte, anche con la famiglia, in vacanza», ci ha raccontato Castellari. «Volevamo costruirci un villaggio western, l’estensione e gli esterni erano bellissimi, si poteva passare da montagne aride, boscose, alberate, a pianure molto belle. L’idea era quella di creare una produzione sarda per questi film, ma poi purtroppo non se ne fece nulla».

Il cinema per lei è una questione di famiglia, ma quando ha capito che sarebbe stato la sua strada?

«Dalla nascita. Quest’arte era in famiglia ed è rimasta, era normalissimo fare il cinema, un film dietro l’altro. Le complicanze, poi, sono quelle che hanno dato vivacità al tutto».

Quali?

«Il film che speri di fare e poi non fai, quello in cui finiscono i soldi… quante sono le problematiche! Col cinema è stato sempre un amore odio, più amore che odio, ovviamente».

La sua principale ispirazione?

«I film americani. La sera eravamo sempre al cinema, sono cresciuto con l’idolo e l’idealizzazione di quest’arte, che non poteva che essere americana. Poi noi italiani, forse, in dei momenti siamo stati anche i primi del mondo, perché la differenza fra noi e loro è che l’improvvisazione ce l’abbiamo solo noi e l’inventiva, la capacità di risolvere le cose fa parte di questo lavoro».

Interessante, perché con i suoi poliziotteschi ha creato un genere di culto, che è dilagato in tutto il mondo. In cosa risiede il fascino del genere?

«Sono felicissimo che “La polizia incrimina, la legge assolve” sia considerato il primo film poliziottesco italiano e che ebbe un grandissimo successo anche in America. La fortuna e la sfortuna è che negli anni ’70 la sceneggiatura la facevi comprando il giornale, perché i fatti di violenza, prevaricazione, banditismo erano all’ordine del giorno. C’era la coscienza di trovarsi in un periodo buio della nostra storia, ma col fatto che noi si viveva di favola, la soluzione dei fatti ce la inventavamo noi, un senso di onnipotenza a cui è meglio non abituarsi».

Quentin Tarantino si è ispirato a “Quel maledetto treno blindato” per girare “Bastardi senza gloria”, dove lei appare in un cameo. Che rapporto ha con Tarantino?

«Amichevole al massimo. Mi considera il suo maestro e quando siamo insieme vuole che gli racconti, che gli faccia vivere il mio passato. È una bella persona e un geniaccio. Sa tutto del cinema e dei nostri film. In tutti i festival dove va, lui la mattina è irreperibile, perché va a vedere tutte le proiezioni, alle 7 già sta lì, se li vede tutti!».

Cosa le piace del suo linguaggio cinematografico?

«È sanguigno. A volte scherzo con lui e gli dico: sai qual è la differenza fra me e te? Che il tuo sangue è più rosso e schizza più lontano. Ci ride su».

Il suo ricordo di Amedeo Nazzari?

«Era una persona squisita, educato, alto, bello, incontravi veramente il divo, ma un divo modesto, mai presuntuoso, una bellissima persona. Evelina mi intervistò tanti anni fa, in un programma pomeridiano dei ragazzi, insieme a Frizzi, fu un pomeriggio così piacevole, sono felice di rivederla».

