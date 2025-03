Enzo Decaro nei panni di Peppino De Filippo «Signori, questo è teatro» 

«Cerco un centro di gravità permanente». Enzo Decaro cita Franco Battiato quando parla di questo momento storico nella sua vita di artista. È il sentimento di chi si interroga sul proprio posto nel mondo. Il momento attuale, secondo l’attore napoletano, è di grande regressione planetaria: un'epoca di smarrimento, frustrazione, incredulità. E proprio in questo scenario prende vita “Non è vero ma ci credo”, esilarante commedia di Peppino De Filippo, che Decaro interpreta nei panni dell’iconico Gervasio Savastano, imprenditore vittima della superstizione. Una commedia che indaga la complessità dell'animo umano, le fragilità e le contraddizioni, ma anche la forza degli affetti, che ha mercoledì al Teatro Centrale di Carbonia nel cartellone Cedac e sarà in scena ancora oggi al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e domani al Civico Gavì Ballero di Alghero. Inizio spettacoli ore 21.

«Tutte bufale social»

«Una macchina comica perfetta», dice dell’opera: «Semplice solo in apparenza, ma profondissima, come i grandi classici». La superstizione, nel personaggio, diventa sistema di vita, religione cieca che «acceca i sentimenti, rovina i rapporti familiari, manda in crisi l’azienda». Un meccanismo comico che fa ridere, ma anche riflettere: «Essere superstiziosi porta male», ripete con ironia Decaro, sottolineando come oggi «le superstizioni si siano trasformate, diventando credenze digitali, bufale da social, falsi miti da cliccare senza pensiero. Vigilate – avverte – su ciò che vi viene propinato. Informatevi. Pensate».

«Le nostre fragilità»

Nel suo Savastano si fondono «comicità e dramma, disperazione e controllo, grottesco e lucidità». Per renderlo credibile, spiega, non bastava imitare De Filippo, che «se l’era cucito addosso». Occorreva, invece, «rispettare la struttura del testo ma trovare un tono personale, che restituisse l’attualità della vicenda senza perdere la sua anima originaria». Il risultato è un affresco tragicomico che mette a nudo le fragilità dell’essere umano, la sua continua necessità di aggrapparsi a qualcosa, anche quando quel qualcosa è assurdo.

Napoli anni ‘80

La regia di Leo Muscato ha collocato l’azione negli anni ‘80, mantenendo una tradizione dei De Filippo, che spesso ambientavano le commedie in un passato recente. Gli anni ‘80 napoletani erano, poi, un concentrato di contrasti: Raffaele Cutolo e Roberto De Simone, le gesta della camorra e il sax di James Senese, Maradona e Pino Daniele. Tutti convivevano: «Ognuno cercava di essere la versione migliore di sé stesso. Non c’erano i social, c’era quasi il gusto di godere del successo altrui», racconta. Una Napoli che accoglieva senza giudicare e che ha lasciato un’eredità culturale profonda, viva ancora oggi in musica, teatro e letteratura.

L’amico Troisi

Il riferimento a Pino Daniele e a quella stagione straordinaria si intreccia con il ricordo di Massimo Troisi, compagno di strada, di vita e di visione. «Condividere gli anni giovanili con lui è qualcosa che non mi ha più lasciato. Volevamo raccontare un’altra Napoli, diversa da quella da cartolina. Una città pensante, malinconica, oltre la superficie e il folklore. Massimo, con “Il Postino”, ha mostrato cosa può essere la poesia: un modo di vivere».

I grandi classici

Per l’attore napoletano – che vanta una lunga lista di film e trasmissioni tv dall’inizio della sua carriera, datata 1981 – il teatro oggi deve tornare a essere luogo di consapevolezza. «Ridere fa bene, ma non può essere solo cazzeggio. Oggi si vive di eccessi o di superficialità. Il teatro, invece, riporta al centro, ci ricorda chi siamo. È un momento in cui tutto sembra appiattirsi, ma i grandi classici ci salvano ancora. Quando fanno ridere su qualcosa di tragico, ci ricordano la nostra umanità». Se Peppino De Filippo vedesse questa versione? «Non lo lascerei entrare», sorride, «lo ammiro troppo. Forse gli piacerebbe sapere che, dopo tanti anni, una sua idea continua a far ridere e pensar»”. Il pubblico sardo, invece, si porterà a casa «una serata allegra, ma mai banale. Un piccolo seme e la sensazione di aver condiviso qualcosa che ci riguarda da vicino». “Non è vero ma ci credo” è uno specchio di una vecchia casa che ancora oggi ci guarda dritto negli occhi.

