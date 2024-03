Entusiasmo, consapevolezza e continuità: il Cagliari c’è 

Entusiasmo, consapevolezza, continuità. Sono le tre componenti a cui si affida Claudio Ranieri domenica a Empoli e, in generale, in questo mini ciclo di quattro partite (con tre scontri diretti) che può dare una sterzata importante al campionato del Cagliari dopo i pareggi con Udinese e Napoli. Una svolta non solo strategica, dunque, ma anche mentale. E arriva - guarda caso - dopo un gesto forte dell’allenatore che facendo un passo indietro nel turbolento post gara con la Lazio, paventando persino le dimissioni, ha messo la squadra davanti alle proprie responsabilità e, allo stesso tempo, l’ambiente nelle condizioni di fare quadrato attorno ad essa. Spazzando via così sul nascere la depressione e dando ulteriore linfa in campo con scelte tecniche mirate e sotto certi versi inedite. Non solo Mina e Gaetano, che in questo momento rappresentano il valore aggiunto.

Entusiasmo

Molto più di un fattore. Se in altre piazze l’entusiasmo può rappresentare un’arma a doppio taglio, a Cagliari è proprio la benzina che fa girare il motore da quando c’è Ranieri in panchina, grazie alla quale sono arrivati risultati impensabili, anche nel corso della stessa partita. «Cavalchiamo l’onda dell’entusiasmo», ripetevano, infatti, in coro i rossoblù alla vigilia della stagione sulla scia dell’impresa di Bari. Anche nei momenti di difficoltà il connubio tra tecnico, squadra, società e tifosi è una corazza che permette di reggere urti importanti e di non perdere mai di vista l’obiettivo. E a volte basta davvero una scintilla per far esplodere questa miscela esplosiva che accompagna i rossoblù da oltre un anno e che trascina, soprattutto alla Domus. Probabilmente non c’è niente di più entusiasmante di un gol al 96’ contro il Napoli e questo entusiasmo, contagioso, si è trascinato per tutta la settimana anche ad Asseminello consentendo così a Ranieri e alla squadra di preparare al meglio il prossimo match.

Consapevolezza

E l’entusiasmo rafforza pure la consapevolezza nei propri mezzi. Il pareggio col Napoli ha cibato l’autostima dei giocatori meno scafati, oltre alla classifica. E quanto pesi questo punto lo si è capito ulteriormente l’altro ieri dopo il 6-1 dei partenopei nel recupero col Sassuolo. Il Cagliari dà il meglio di sé quando sa di poterlo fare: lo ha dimostrato chiaramente lo scorso campionato in B ma anche nella prima parte di questo in corso. Cambia l’approccio alla gara, cambia proprio l’atteggiamento, come si è visto chiaramente già a Udine e - in modo molto più esasperato - col Napoli. I presupposti ideali, insomma, per provare a sfatare il tabù trasferta dopodomani a Empoli contro una squadra che, di entusiasmo, ne ha da vendere dopo aver conquistato dodici punti in sei partite ma che, al contrario del Cagliari, potrebbe soffrirlo.

Continuità

Tutto nasce e finisce chiaramente in campo, dove Ranieri sembra aver ritrovato la chiave di volta a Udine. E da lì ha proseguito nel segno della continuità. Già contro Roma e Lazio aveva quantificato l’importanza di Mina e Gaetano, che hanno dato più cattiveria all’assetto difensivo e più qualità alla manovra offensiva. Lapadula è di nuovo il perno dell’attacco, Luvumbo si è ripreso lo scettro e lo spirito di sacrificio di Deiola garantisce equilibrio nel cuore del campo. Il tecnico di Testaccio ha poi rilanciato Augello e Jankto ridando un senso al mercato estivo, stimolando così l’orgoglio dei due ex sampdoriani e ottenendo da loro risposte concrete. Ulteriori accorgimenti saranno inevitabili, di volta in volta, compreso il sistema di gioco. Un ruolo chiave potrebbe averlo anche Oristanio. Ma il Cagliari ha un suo blocco di riferimento, ormai, col quale si giocherà tutte le sue carte nel rush finale.

