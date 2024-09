«Entula, musica è resistenza» 

Prende forma il festival Entula, il 21 settembre a Barumini, e organizzato in collaborazione con i comitati e le amministrazioni locali per dire no alla speculazione energetica. Una manifestazione che punta a scuotere le coscienze sullo sfondo di Su Nuraxi, il nuraghe Unesco, tra i simboli della Sardegna nel mondo. Un’idea di Alberto Bobo Murru e Fabio Carta, volti noti del mondo dello spettacolo sardo, che ieri a Barumini hanno illustrato il senso dell’iniziativa. «Entula deve essere un collante dove tutti, comitati e persone, possano manifestare la contrarietà alla speculazione energetica», ha detto Murru. «Lo facciamo per la nostra terra. Per noi la musica è lotta e resistenza. Musica e parole possono spostare l’emotività delle persone. Chiamiamo a raccolta più persone. Entula vuole essere un’iniziativa popolare», aggiunge Carta.

Il concerto sarà gratuito per tutti: «Verrà fondata un’associazione e avviata una raccolta fondi per i costi strutturali della manifestazione», hanno spiegato i due. Per il 21 settembre, dunque, da memorizzare le coordinate geografiche che rappresentano il cuore di Entula, a due passi da Su Nuraxi.

I rappresentanti dei comitati di Uta, Su Entu Nostu, del Sarcidano, si sono messi a disposizione per la riuscita della manifestazione. Sul palco tanti nomi. «Dieci artisti sardi hanno già confermato», assicurano gli organizzatori. La line up non è ancora definitiva, ma Nur, Dr. Dreer CRC Posse, Chichimeca, Sa Razza saranno presenti insieme a tanti altri che verranno resi noti i prossimi giorni. Si comincia dalla mattina, con un palco dedicato all’informazione, per proseguire fino a sera con il maxi concerto e altri momenti informativi. «È importante far capire l’importanza di questa iniziativa e diffondere con cartelloni pubblicitari l’iniziativa», dice Michele Zuddas, del comitato promotore della legge Pratobello.

Durante l’incontro è emersa l’esigenza di coinvolgere le nuove generazioni. «Vogliamo dire la nostra – interviene il dirigente dell’Istituto comprensivo di Villamar, Roberto Scema –. Possiamo farlo anche con la musica del nostro indirizzo musicale, e in questo modo saranno i più giovani a dare un segnale».

