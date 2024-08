Entula, artisti a Su Nuraxi contro la speculazione 

Un grande festival musicale per dire no alla speculazione energetica in un uno dei luoghi simbolo della Sardegna: Su Nuraxi di Barumini. Si chiama Entula la manifestazione in programma il 21 settembre nata dall’idea di Alberto Bobo Murru e Fabio Carta, due tra i promonter più attivi nel mondo dello spettacolo isolano. «Era necessario partecipare a modo nostro a questa battaglia - racconta Fabio Carta - lo faremo con la musica e cercando di informare su quanto sta accadendo nella nostra Isola». Nelle intenzioni degli organizzatori sarà un lunga giornata all’insegna di concerti, dibattiti e spettacoli teatrali. «Oltre agli artisti sardi - sottolinea Alberto Bobo Murru - siamo in contatto con attori e musicisti del panorama nazionale. Abbiamo già ricevuto alcune adesioni ma il quadro sarà più chiaro nei prossimi giorni». I promotori di Entula lanciano un appello. «Ci rivolgiamo anche ai comitati che stanno portando avanti la battaglia contro la speculazione e a tutti i sardi. Chi non è stato ancora coinvolto si metta pure in contatto con noi attraverso i nostri profili social Mis e Entula oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica entulabarumini@gmail.com». L’amministrazione comunale di Barumini ha già aderito all’iniziativa. «Sosteniamo volentieri Entula - commenta il sindaco Michele Zucca - concediamo il patrocinio gratuito alla manifestazione. Siamo convinti che si tratti di una occasione molto importante per ribadire la nostra volontà di opporci a questa squallida operazione speculativa che minaccia la nostra terra».

Entula è anche il titolo di una canzone dei Kenze Neke, un inno alla libertà. «Entula vuole fare rumore, vogliamo fare in modo che il nostro messaggio vada oltre i confini dell’Isola e arrivi lontano, portando con sé il grido di chi non vuole piegarsi agli interessi economici di queste multinazionali che hanno presentato un’infinità di progetti per disseminare la nostra Isola di pale eoliche gigantesche e pannelli fotovoltaici», concludono Fabio Carta e Alberto Bobo Murru.

