Éntula a Villaspeciosa, il Canepa in scena a Sassari 

Questa sera alle 19 un nuovo appuntamento con Éntula: lo scrittore Teo Benedetti presenterà il libro per ragazzi “Brucia la strega” (edito da Pelledoca) nella libreria Librart di Villaspeciosa in conversazione con Roberta Balestrucci e Andrea Pau L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Lib rart.

Gavino Zucca in giallo

Gavino Zucca presenta il suo ultimo giallo “Doppio mistero sotto la rocca. Le indagini del tenente Roversi", edito da Newton Compton Dialoga con l'autore Alessandro Marongiu. L’appuntamento, organizzato da UTE-Università delle tre età di Sassari, è per mercoledì alle 17 nell’Aula Magna del Dipartimento di Agraria in viale Italia.

Organo e pianoforte

Un rarissimo concerto per organo e pianoforte, una prima volta assoluta a Sassari, è il prossimo appuntamento musicale curato dal Conservatorio Luigi Canepa. Il teatro dell’evento, domani alle 20.30, sarà la basilica del Sacro Cuore a Sassari e avrà come protagonisti Sinziana Mircea (pianoforte) e Davide Mariano (organo), concertisti e entrambi docenti del Canepa. Il programma prevede musiche di Bach, Händel, Widor, composizioni originali di Sinziana Mircea e una cantata di Benedetto Marcello inedita in città, scoperta nella biblioteca del Conservatorio di Venezia dalla stessa Mircea e da lei trascritta. Il recital è organizzato insieme allassociazione culturale “Arte in musica”. I concerti per organo e pianoforte sono una rarità in tutto il mondo a causa della mancanza di letteratura per un duo così insolito.