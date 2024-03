«Entro tre mesi al via i lavori all’ecocentro» 

I cittadini di Furtei presto potranno accedere all’ecocentro di Villasanta. Attualmente riservato alla gestione dei servizi e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, grazie a lavori imminenti finanziati con 40mila euro di contributi regionali, il sito sarà aperto al pubblico. Il sindaco Nicola Cau annuncia l’avvio dell’iter burocratico per l’assegnazione delle opere: «Con il progetto esecutivo approvato di recente, l’assegnazione dei lavori avverrà al massimo in tre mesi», spiega Cau. Il progetto recentemente approvato prevede la realizzazione dei sistemi di scolo. Interventi che permetteranno ai cittadini di Furtei, ma anche a quelli dell’Unione dei Comuni Marmilla, di avere un ulteriore ecocentro funzionale anche per il conferimento da parte dell’utenza, che andrà a sommarsi agli altri dieci già presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni, che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata tramite la ditta Econord ma in forma associata. La nuova infrastruttura sarà un passo avanti per l’ambiente e il benessere della comunità locale, fornendo un’opportunità essenziale per la corretta gestione dei rifiuti e la promozione di pratiche eco-sostenibili.

