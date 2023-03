«Entro settembre la Ztl sarà operativa» 

I cartelli già ci sono, la disciplina un po’ meno. Ma attenzione, il conto alla rovescia è partito: «Entro settembre la Ztl sarà una realtà nel centro storico oristanese». Parola dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, determinato a rimettere ordine nel salotto buono della città. «Oggi è una giungla: sabato nell’arco di pochi metri ho contato almeno una decina di auto parcheggiate senza pass e nessuna era stata sanzionata. La carenza di vigili urbani è un altro problema da affrontare».

La storia

Il progetto non è nuovo, almeno nelle intenzioni. L’ordinanza che istituisce la zona a traffico limitato tra vico e piazza Eleonora, corso Umberto I (da piazza Eleonora fino a piazza Roma), vico Umberto I, via Garibaldi (da piazza Roma a vico Garibaldi e via Serneste), Galleria Felice Porcella e Portico Corrias, via de Castro (da piazza Roma a via Sant’Antonio), via Parpaglia (dal vicolo d’ingresso del palazzo della Provincia a piazza Roma) e via Iosto, risale al 2006 e porta la firma dell’allora primo cittadino Antonio Barberio. Otto anni più tardi l’argomento era tornato di attualità con il sindaco Guido Tendas; di fatto, a quasi diciassette anni di distanza la Ztl è ancora solo sulla carta. «Ancora per poco - promette Cuccu - assieme al Comando di Polizia municipale abbiamo già fatto diversi sopralluoghi per capire quante telecamere occorrono per presidiare i vari varchi».

Gli obiettivi

L’esponente dell’esecutivo assicura che l’obiettivo non sarà fare strage di multe, ma andare incontro alle esigenze di tutti: residenti, operatori commerciali e automobilisti. «Non è pensabile che un cittadino che abita in via Garibaldi debba fare cento metri a piedi con le buste della spesa - osserva Cuccu - vivere nel centro storico non deve essere penalizzante, anzi dovrebbe essere un valore aggiunto. Oggi, invece, ci si allontana, soprattutto per il problema dei parcheggi». Le serrande chiuse testimoniano la tendenza e raccontano di un salotto sempre meno affollato.