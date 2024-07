«Entro settembre inizia il dragaggio» 

«Ultima estate senza boe luminose e segnalazioni del canale nella laguna di Sant’Antioco». Lo promette il commissario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa: assicura che «i lavori inizieranno a settembre».

Pescatori e diportisti auspicano che non si tratti dell’ennesimo proclama sull’argomento e sperano che si arrivi presto a garantire la sicurezza nella navigazione a tutti coloro che transitano in laguna. «Le informazioni le ho ricevute proprio oggi. La consegna da parte della progettista che ha predisposto l’elaborato sarà fatta entro 10 giorni - ha detto il commissario Mario Mossa - considerati i tempi tecnici, a settembre i lavori partiranno». Proprio a causa dell’assenza delle boe, il canale, con l’estate ormai cominciata, è pericoloso non solo per i turisti ma anche per i naviganti più esperti. Proprio per questo, è ancora vigente un’ordinanza che vieta la navigazione. «L’annuncio mi rende felice - ha detto il sindaco Ignazio Locci - dalle notizie in mio possesso la procedura è arrivata all'approvazione del progetto di completamento. La Provincia ha conferito incarico alla progettista che aveva già redatto il progetto originario, ritengo che l’ente a breve potrà approvarlo e quindi poi mandare in gara i lavori. C'è molta attesa da parte nostra e per questo stiamo monitorando continuamente». Il problema era sorto nel 2020, quando all’operazione di dragaggio, non fece seguito il riposizionamento dei segnali marittimi diurni e notturni. Nonostante i divieti, il transito da parte di alcune imbarcazioni avviene, a rischio e pericolo di chi riesce a percorrere il canale senza incagliare nei bassi fondali o andare incontro alle sanzioni da parte di chi deve far rispettare l’ordinanza.

