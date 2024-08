«Entro settembre 75 cestini dei rifiuti in strade e piazze»  

Qualcosa si muove e una parte verrà realizzata entro settembre. Perché le condizioni in cui versano diversi cestini dei rifiuti sistemati nelle vie e piazze della città non sono esattamente in condizioni ottimali. Tantissimi sporchi, molti addirittura distrutti da anni e dimenticati (uno anche in piazza Corrias, tanto per non andare lontano dal centro storico). Mentre dei cestini sistemati anni fa per gettare le bustine contenenti le deiezioni dei cani sono rimasti solo i paletti. A questo si aggiunge il gesto dell’incivile che molla il sacchetto dell’umido di casa (quando va bene) ai piedi del cestino che invece deve contenere solo cartacce e il gioco (brutto) è fatto.

Entro settembre comunque, si legge nel documento che riguarda lo Stato di attuazione dei programmi della Giunta Sanna al 30 giugno, qualcosa cambierà. «La determina dirigenziale del 3 giugno scorso – si legge nella parte a firma dell’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – prevede la fornitura e la posa in opera di cinquanta nuovi cestini tipo “Milano” e venticinque cestini per le deiezioni canine tipo “Luisito”. L’intervento di posizionamento dei cestini, nella città e frazioni, anche attraverso la sostituzioni di quelli rotti, è previsto entro settembre». ( m. g. )

