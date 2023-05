«Entro sette giorni ci sarà la nuova Giunta»  

Abis promette di formare l’esecutivo entro una settimana: «C’è tanto da fare. Ecco perché non perderò tempo. Dobbiamo far partire urgentemente entro giugno tanti cantieri grazie ai fondi del Pnnr, soprattutto nelle scuole. Poi c’è un’importante estate da programmare e dobbiamo portare a termine gli espropri a Mont’e Prama». Sui nomi dei futuri assessori non si sbilancia ma svela che non guarderà solo le competenze e l’esperienza maturata negli ultimi 5 anni ma anche i voti: «I candidati vanno premiati anche per questo. Per ottenere un così alto numero di preferenze si sono impegnati tanto. E poi è giusto anche nei confronti degli elettori». Probabile quindi l’ingresso in Giunta di qualche volto nuovo rispetto alla squadra precedente. «Per me non sarà semplice prendere queste decisioni. Siamo però un gruppo compatto e non ci saranno problemi».

Indossata di nuovo la fascia tricolore e proclamati tutti gli eletti ora è tempo di decisioni. Ieri pomeriggio a Cabras si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei candidati che entrano a far parte del Consiglio comunale. Per il sindaco Andrea Abis adesso arriva la decisione più difficile: la scelta degli assessori.

La proclamazione

Abis anche ieri mattina ha raggiunto il suo ufficio di piazza Eleonora d’Arborea: «E ho anche ricevuto due cittadini. Si sono presentati perché volevano alcune informazioni da parte mia». Di pomeriggio invece, nelle scuole di via Cesare Battisti, la cerimonia di proclamazione. Occuperanno i banchi della maggioranza Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti, Ferdinando Sechi, Marco Mascia, Federica Pinna, Enrica Canu, Enrico Giordano, Paola Deiala e Marina Pau.

La Giunta

Abis promette di formare l’esecutivo entro una settimana: «C’è tanto da fare. Ecco perché non perderò tempo. Dobbiamo far partire urgentemente entro giugno tanti cantieri grazie ai fondi del Pnnr, soprattutto nelle scuole. Poi c’è un’importante estate da programmare e dobbiamo portare a termine gli espropri a Mont’e Prama». Sui nomi dei futuri assessori non si sbilancia ma svela che non guarderà solo le competenze e l’esperienza maturata negli ultimi 5 anni ma anche i voti: «I candidati vanno premiati anche per questo. Per ottenere un così alto numero di preferenze si sono impegnati tanto. E poi è giusto anche nei confronti degli elettori». Probabile quindi l’ingresso in Giunta di qualche volto nuovo rispetto alla squadra precedente. «Per me non sarà semplice prendere queste decisioni. Siamo però un gruppo compatto e non ci saranno problemi».

I più votati

Il candidato più votato è stato Carlo Trincas, ex assessore alla Cultura: 612 voti. Segue a ruota Alessandra Pinna, per 5 anni vicesindaca: 493 preferenze. Per sapere se sarà ancora il braccio destro del sindaco però bisognerà attendere. «Credo di aver assolto a questo ruolo con grande impegno, è giusto che questa decisione venga presa in condivisione con il sindaco e l'intero gruppo», precisa Pinna. Anche per Carlo Carta una valanga di voti come 5 anni fa: 428. Nel 2018 però non aveva preso l’assessorato per via del suo lavoro che lo costringe spesso fuori Sardegna. «E in ogni caso anche i consiglieri avranno delle deleghe», conclude Abis.

