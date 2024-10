«Entro sei mesi il via libera al nuovo Puc» 

Convivono da trent’anni con strade non asfaltate, mancanza di illuminazione e delle opere fognarie, ma per gli abitanti delle frazioni a nord della 554, come Su Tremini e S’Ecca S’Arrideli, forse si avvicina la luce in fondo al tunnel.

Il nodo del Puc

I cittadini aspettano da decenni le opere di risanamento, e per il Comune il tema è uno degli interventi prioritari. Per agire, però, l’amministrazione deve aspettare che la Regione dia il via libera al Puc, piano urbanistico comunale, approvato a luglio 2023. Ora questa attesa sembra solo questione di tempo, con vista sui primi mesi del 2025. «Non ci sono ritardi, per misure di questa portata ci sono dei tempi tecnici. Nell’ultimo anno alla guida della Regione c'è stato un cambio al vertice e la macchina organizzativa si è dovuta riassestare», precisa il sindaco Tomaso Locci. «Ma le interlocuzioni non si sono mai fermate».

I tempi

Tanto che si possono mettere nel mirino le prime date indicative. «La Regione ha fatto delle osservazioni, non sostanziali ma relative a questioni secondarie», precisa il primo cittadino. «Le abbiamo recepite e sono state apportate le dovute variazioni, per cui auspichiamo tra novembre e dicembre di portare le modifiche in conferenza dei servizi». Nello specifico, l’amministrazione chiedeva più aree da trasformare con residenze e impianti sportivi, ma la Regione ha posto dei vincoli che potranno comunque essere ridiscussi in futuro, in funzione dello sviluppo della città. In ogni caso, se tra un paio di mesi la Regione sarà soddisfatta delle modifiche, il tanto atteso ok potrebbe arrivare entro l’inizio della primavera. «Entro cinque o sei mesi il Puc verrà approvato: ricordo che in tre anni e mezzo abbiamo portato in Consiglio qualcosa che le precedenti amministrazioni non avevano mai fatto in 25 anni».

Il futuro

A quel punto per gli abitanti delle frazioni si avvicineranno le misure tanto auspicate. «Una volta che la situazione sarà definitiva ci siederemo al tavolo con i cittadini», continua Locci. «Le cose da fare sono tante, ma i residenti non dovranno più aspettare altri 20 anni. La questione è sempre stata una priorità e verranno usate tutte le risorse necessarie, ci sono anche finanziamenti regionali per le riqualificazioni che proveremo a ottenere». Nel frattempo, il sindaco assicura che l’area sarà tenuta in considerazione. «Se ci saranno situazioni di emergenza interverremo come abbiamo sempre fatto, più volte abbiamo messo in sicurezza le strade con la terra».

