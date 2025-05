«Entro questo mese due ambulatori nel Centro di salute» 

Il conto alla rovescia è iniziato. «Entro il mese di giugno finalmente a Sant’Elia nascerà il Centro di salute del quartiere», dice Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere dei cittadini. «Grazie a una convenzione con Asl e Regione riusciremo a restituire un servizio fondamentale che mancava da troppo tempo». Nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2022, una madre, con il figlio minorenne, aveva deciso di sfondare la porta di quello che sino a pochi gironi prima era l’ambulatorio del Vecchio Borgo Sant’Elia. Per una ricetta medica, una visita o per la prescrizione delle analisi del sangue non c’è altra soluzione che superare l’Amsicora e arrivare al centro o al Quartiere del Sole. «Entro questo mese, nell’ex asilo comunale di via Schiavazzi, saranno a disposizione due ambulatori medici, due uffici per le attività dell’equipe e per altre attività necessarie al funzionamento del centro e una sala per riunioni e sala d’attesa. Con il nuovo Centro di salute vogliamo dare risposte concrete alla povertà sanitaria. Inoltre – aggiunge l’assessora – abbiamo previsto un’unità mobile per la medicina di prossimità per fornire supporto a chi ha problemi odontoiatrici, psicologici o altro». (a. a)

