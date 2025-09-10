VaiOnline
Monte Urpinu.
11 settembre 2025 alle 00:30

«Entro quest’anno 75 bimbi dell’asilo di nuovo in via Leo» 

L’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Giulia Andreozzi non ha difficoltà ad ammetterlo: «Non c’è dubbio, l’edilizia scolastica ha molte criticità, gli edifici sono vecchi. Purtroppo negli anni sono mancati gli interventi di manutenzione ordinaria che avrebbero evitato queste situazioni». L’anno scolastico è appena iniziato (ieri prima campanella per gli istituti comprensivi Lilliu e Via Stoccolma, oggi via Castiglione, Pirri e Satta-Spano-De Amicis) ma i problemi sono sempre gli stessi. «Cerchiamo di ridurre i disagi per figli e genitori limitando i trasferimenti». Ci sono da sopportare ancora disagi. « Per i bimbi dell’infanzia della Satta sino a ottobre», precisa l’assessora. «Quando termineranno i lavori non dovranno più frequentare in via Falzarego ma torneranno in via Angioy». Novità anche per via Garavetti. «I lavori antisismici da 2,5 milioni di euro sono quasi conclusi». Non è tutto. «Entro l’anno l’asilo di via Pietro Leo, chiuso dal 2015, sarà a disposizione di 75 bimbi. Bambini che ogni giorno lo scuolabus comunale trasporta nell’edificio di via Zeffiro». (a. a.)

