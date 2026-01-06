VaiOnline
07 gennaio 2026 alle 00:59

«Entro questa primavera un percorso protetto tra Campus e Ferrovie» 

Aggressioni, insulti, richieste di soldi, lanci di bottiglie. Le studentesse e gli studenti che alloggiano nel campus universitario di viale La Plaia hanno paura. Soprattutto di sera, al buio, al rientro dalla mensa o dalla facoltà, a causa degli sbandati che gravitano tra piazza Matteotti e il porto e che trasformano poche centinaia di metri in strada del terrore. A niente è servita la “Zona rossa” firmata il 17 novembre dell’anno scorso dal prefetto. Marco Meloni, 36 anni, è stato nominato pochi mesi fa dalla Regione nuovo presidente dell’Ersu, sta studiano una possibile soluzione. «Il nostro obiettivo è aprire un passaggio pedonale riservato agli studenti che colleghi piazza Matteotti al Campus attraverso un cancello gestito attraverso un’applicazione. Il percorso non è semplice, trattandosi di beni pubblici, ma sono in corso trattative con le Ferrovie dello Stato, proprietaria dei terreni». Meloni è fiducioso. «Nei prossimi giorni è in programma un vertice con le Fs, se tutta va bene, contiamo di realizzare il percorso protetto entro la primavera».

Gli studenti chiedono più illuminazione. « Un miglioramento sarà caratterizzato da nuove installazioni che saranno effettuate con il nuovo appalto e con gli interventi nell’ex parcheggio», fanno sapere da Palazzo Bacaredda.

