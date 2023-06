«Entro pochi giorni puliamo la discarica in via San Paolo» 

L’invito formale alla Regione per liberare via San Paolo dalla discarica che maleducati e incivili hanno creato a bordo strada è scaduto ieri mattina. Senza risposta da viale Trento, il Comune ha deciso di intervenire e bonificare finalmente l’area. Ieri, infatti, il dirigente del servizio Igiene del Suolo ha firmato la determina con la quale avverte la Regione, che è proprietaria della strada, che «procederà in via sostitutiva, mediante ditta autorizzata alla rimozione dei rifiuti e conseguente pulizia». Il Comune anticiperà le spese per la bonifica, poi addebiterà sul conto della Regione. «Poiché la situazione in via San Paolo costituisce un potenziale pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, adesso interveniamo noi», dice l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino. «La Regione, che è proprietaria dell’area, non ha risposto al nostro invito. Ed essendo il sindaco il responsabile della salute pubblica dei cittadini, abbiamo scritto alla Regione che nei prossimi giorni provvederemo a intervenire con una ditta specializzata a ripulire l’area. Di fronte a un rischio igienico e sanitario, adesso liberiamo l'area dai rifiuti e continuiamo a dare gambe al progetto per la riqualificazione di via San Paolo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA