«Entro maggio  fine dei lavori in piazza Nazzari» 

«Rispetteremo le scadenze che ci siamo prefissati, il mercato civico provvisorio sarà completato entro maggio». Il dirigente comunale delle Opere strategiche non ha dubbi. «Ormai i lavori nella struttura di piazza Nazzari sono quasi completati, mancano solo i collaudi degli impianti e altre incombenze burocratiche sul sistema antincendio». Olla mette l’accento anche sui parcheggi. «Le opere per il recupero procedono spedite. Una cosa è certa – afferma il dirigente comunale: sino a quando non saranno pronti e a disposizione degli automobilisti, il mercato provvisorio non sarà aperto».

A parte gli ultimi passaggi burocratici e collaudi vari, determinante sarà la volontà di legare o meno il trasferimento di via San Benedetto alle prossime elezioni comunali in programma a giugno. Il trasloco, infatti, non è ben visto dalla quasi totalità dei 180 rivenditori del vecchio mercato, preoccupati per le sorti di quello che da quasi 70 anni (fu inaugurato nel 1957) è il punto di riferimento dei prodotti tradizionali della cucina del capoluogo e per gli spazi e le caratteristiche tecniche della struttura provvisoria.

