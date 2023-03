Entro l’estate il nuovo Piano casa 

Il vuoto normativo lasciato dalla bocciatura della Consulta sarà colmato, bisognerà solo attendere qualche mese. In pratica, i tempi dell’iter legislativo che richiedono tutti i provvedimenti: l’approvazione della Giunta, la trasmissione al Consiglio regionale, un primo passaggio in commissione Governo del territorio e infine l’approdo in Aula. Il via libera finale potrebbe arrivare in piena estate, se non dopo.

Il collegato

Nel frattempo, l’assessore a Urbanistica ed Enti locali Aldo Salaris invierà a tutti i Comuni una circolare contenente il riferimento a tutte quelle disposizioni del vecchio Piano casa non bocciate espressamente dalla Corte Costituzionale, ma che non possono essere applicate perché inserite in uno strumento – il vecchio Piano casa, appunto – non utilizzabile perché, come stabilito dalla Consulta, non più prorogabile. Ma in qualche modo, le norme “graziate” vanno salvate. Come? Scrivendole nero su bianco nel collegato alla legge di Bilancio, cioè nel disegno di legge che racchiude unicamente disposizioni di carattere ordinamentale (e non finanziario) che l’Aula dovrebbe esaminare entro il mese. Il ddl ha già ricevuto i pareri delle commissioni, giovedì dovrebbe ritornare in terza per la discussione degli articoli. La parte sull’edilizia arriverà attraverso emendamenti della Giunta, quindi direttamente in Aula.

La circolare

Subito dopo il via libera al collegato, Salaris invierà la circolare, che ovviamente è già pronta. Tempo fa l’assessore aveva annunciato la trasmissione ai Comuni a metà febbraio. Ma questo perché era convinto che il collegato sarebbe approdato in Aula già un mese fa. Lo slittamento del ddl ha fatto slittare anche la circolare. «Nel collegato ci sarà tutto ciò che la Corte consente di fare. La circolare è immediatamente conseguente. Nello stesso giorno del via libera al collegato, due minuti dopo invierò la circolare a tutti i Comuni della Sardegna, gli ordini professionali, le associazioni di categoria».