«Entro l’anno l’arrivo di 4 giudici a Nuoro, altrettanti a Lanusei» 

«Non mancheremo di rappresentare formalmente il grido d’allarme che abbiamo raccolto anche in questa occasione». Con queste parole, riferite alla grave carenza di personale amministrativo in Procura e nel Tribunale di Nuoro, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, ieri ha concluso la sua visita al palazzo di Giustizia di Nuoro, dopo aver fatto tappa a Sassari. Ad accoglierlo il presidente del Tribunale Mauro Pusceddu, il procuratore della Repubblica facente funzioni Riccardo Belfiori, e il procuratore generale della Corte d’Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio. La visita porta in dote nuovi magistrati: a dicembre arriveranno quattro giudici a Nuoro, tutti sardi, e altrettanti a Lanusei, andando a colmare il cento per cento dei ruoli.

I numeri

L’auspicio ora è che il ministero di Giustizia faccia lo stesso con gli amministrativi a Nuoro e Sassari, in Tribunale nell’ufficio Unep, e Procura dove ad esempio a Nuoro da oltre cinque anni manca il dirigente amministrativo, andato in pensione e mai sostituito. Vacante anche il posto di direttore amministrativo. Grave la carenza dei cancellieri: uno solo in servizio sui sei previsti, con vuoti dell’83 per cento. Emergenza per i commessi dove ne è attivo solo uno sui 4 previsti come per gli operatori giudiziari: sono 3 su 12.

Ascolto dei territori

La tappa sarda si inserisce nel ciclo di incontri promossi dalla vicepresidenza del Csm con l’obiettivo di ascoltare nei territori criticità e bisogni del sistema giudiziario. Dopo una breve visita agli uffici, l’incontro riservato ai magistrati. Pinelli ha espresso apprezzamento per il loro impegno: «Abbiamo trovato una magistratura forte, composta da professionisti seri, impegnati e capaci di ottenere risultati di efficienza nonostante le difficoltà. Abbiamo ascoltato con attenzione le problematiche che porteremo all’attenzione delle sedi competenti». Sulla carenza di organico amministrativo, in Barbagia e a Sassari ha detto: «Pur non essendo competenza diretta del Csm ma del Ministero ci faremo carico di rappresentare il grido d’allarme raccolto anche in questa occasione. Il Ministero ne è certamente consapevole». Presenti il presidente dell’Ordine degli avvocati. A Nuoro, Lorenzo Soro, illustra le difficoltà operative del tribunale: «Ho rappresentato tutte le problematiche che affliggono il nostro contesto». Poche ore prima a Sassari presenti anche i magistrati di Tempio, sul tavolo le stesse questioni: carenza di personale amministrativo, mancanza di un ufficio giudiziario a Olbia. E poi il problema dei giudici di pace: hanno visto crescere le competenze, ma al maggior carico non corrisponde un adeguato supporto di amministrativi.

A Lanusei

Le parole di Pinelli hanno portato una ventata di serenità. Ne aveva bisogno, a Lanusei, l’intero sistema giudiziario che lamenta criticità d’organico, tra giudici e personale amministrativo. Il vicepresidente del Csm è stato accolto, nel pomeriggio, dai vertici del Tribunale, della Procura e dell’Ordine degli avvocati. «La mia presenza - ha detto Pinelli – è un segno di vicinanza e attenzione della Magistratura alla sede giudiziaria più piccola d'Italia, una delle più disagiate». Le criticità degli organici sono note anche a Roma. «Gli amministrativi sono di competenza ministeriale, noi ci faremo carico di segnalare la criticità ulteriormente». Sono in arrivo nuovi magistrati. «La sede di Lanusei - ha confermato – sarà coperta adeguatamente con quattro nuovi magistrati tra Procura e giudicanti. I tempi? Rapidi». All’incontro è intervenuto, fra gli altri, Vito Cofano, presidente del Foro di Lanusei: «Il nostro Tribunale dev’essere tutelato, protetto e rafforzato. La Giustizia è un servizio essenziale». Ringraziando il Pg Luigi Patronaggio per la costante attenzione («Ha ribadito più volte la necessità che il nostro presidio giudiziario fosse pienamente operativo ed efficiente»), Cofano ha evidenziato le criticità, dall’insufficienza dell’organico alla digitalizzazione mal supportata e infrastrutture carenti: «Come Avvocatura, ribadiamo il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con la Magistratura e le istituzioni. Siamo in dovere di restituire al cittadino una Giustizia credibile, accessibile e tempestiva»..

