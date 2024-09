«Entro l’anno avrò la bomba termobarica» 

In pochi mesi di indagine la Digos ha raccolto una serie di elementi su Giovanni Paolo Chiama, il 18enne finito ai domiciliari venerdì mattina, che declinano «una pericolosa escalation criminale e di violenza che impongono una restrizione delle libertà personale», scrive il giudice. Ma nonostante le pesanti accuse – dall’arruolamento con finalità di terrorismo commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione – la gip Ermengarda Ferrare «vista la giovanissima età e la frequentazione prevalentemente virtuale consentono di ritenere adeguata la misura ai domiciliari». Chiama, responsabile secondo quanto emerso nell’inchiesta portata avanti dagli agenti della sezione antiterrorismo della Digos di minacce con coltello, bullismo, per poi arrivare all’adesione a gruppi terroristi neofascisti suprematisti bianchi (diventando anche reclutatore di nuovi adepti), viveva «un isolamento sociale relegato al mondo virtuale del quale si nutre e che alimenta con le sue condotte di adesione alle teorie suprematiste con le gravissime condotte anche in materia di pedopornografia e di estorsione sessuale».

La storia

Nelle 63 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, gli investigatori della Digos, diretti dal dirigente della Digos, Antonio Nicolli, e coordinati dal responsabile della sezione antiterrorismo, Fabio Formato, ricostruiscono gli ultimi tre anni di Chiama (che il prossimo 30 settembre compirà 19 anni). Nel novembre 2021, in un liceo cagliaritano, si rende protagonista di alcune pesantissime scritte antisemita e razziste. Un anno dopo, fuori dalla stessa scuola, minaccia con un coltello un compagno che aveva fatto dei commenti negativi sull’ideologia nazista. «Ti sgozzo». La Procura per i minorenni aveva delegato la Digos a svolgere delle perquisizioni: e dal pc e telefoni cellulari che usava il giovane erano emersi molti contenuti multimediali riconducibili all’area ideologica di estrema destra radicale e suprematista con contenuti violenti e xenofobi.

Il comandante Buren

I poliziotti si sono così trovati davanti a una fitta attività che ha fatto emergere il suo arruolamento nelle associazioni The Base e AAST con finalità di eversione e terrorismo per motivi di odio razziale. E il giovane cagliaritano agiva nei vari canali di Telegram sotto lo pseudonimo di “Comandante Buren”. Tra le azioni, secondo le accuse emerse nell’inchiesta della Digos, sotto il coordinamento della Procura di Cagliari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ci sono state le minacce a una attivista di un collettivo giovanile comunista («Ci sarà alla manifestazione con dell’acido»), i danneggiamenti a delle auto, le minacce con un coltello a uomini africani: tutte prove per salire di livello. Fino a progettare un atto dimostrativo alla Caritas, la notte del 31 dicembre 2023, sventato dai poliziotti. Nei messaggi intercettati dagli investigatori c’erano poi offese alle istituzioni e alle forze dell’ordine. Ha effettuato dei passaggi davanti alla Questura, scattando delle foto.

I rischi

E dal tenore dei messaggi, oltre alla sua ossessione per le armi, «cresceva il rischio di un atto dimostrativo», viene evidenziato dalla gip. «Entro l’anno scolastico mi attiverò per preparare la bomba termobarica», ha scritto a un altro componente dei gruppi. Aggiungendo di voler «preparare ordigni a non finire» da piazzare «nelle scuole, università e questura». Il tutto condito da immagini, simboli e contati con componenti delle associazioni suprematiste. Per portare avanti le ideologie basate sul potere bianco. Fino a cercare nuovi seguaci. Aveva recentemente agganciato una ragazza di 15 anni: «sei una perfetta recluta, posso dire molto eccellente». Poi, venerdì, il blitz della Polizia.

