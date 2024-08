«Entro l’anno aprono due multipiano» 

Le macchine nel centro della città devono sparire, o quasi. E per farlo è necessaria una riorganizzazione dei parcheggi nei quartieri storici. Non usa mezzi termini l’assessore alla mobilità della giunta Zedda, Yuri Marcialis.

«Stiamo attivando politiche perché i cittadini utilizzino meno l’auto. Il centro storico è frequentato non solo dai residenti, ma anche da chi ci lavora o trascorre il tempo libero. Bisognerà attivare dei parcheggi di scambio e anche dei parcheggi rosa, oltre ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. È in programma entro la fine dell’anno l’apertura di due strutture multipiano, in via De Magistris e in via Cesare Battisti. In questo modo si ovvierà all’assenza di parcheggi a causa dei cantieri in viale Trieste e in viale Merello. Ma mentre nel caso di viale Trieste è comprensibile poiché, vista la sua natura pianeggiante, si crea una passeggiata, essendo viale Merello in pendenza la sua fruizione è più difficoltosa, per questo abbiamo chiesto di rivedere il progetto».

Via Tigellio

Marcialis fa quindi chiarezza sulla nuova segnaletica «Le strisce gialle in via Tigellio e nelle vie del centro sono una misura provvisoria. Con la fine dei lavori si dovrà rivedere tutto il sistema dei parcheggi nella zona, considerando anche l’apertura delle due strutture in via De Magistris e in via Cesare Battisti, in cui i residenti potranno acquistare l’abbonamento, come avviene per tutti i parcheggi multipiano».

Per aumentare ulteriormente il numero dei parcheggi a disposizione dei residenti, l’assessore assicura una collaborazione con la Regione: «Abbiamo avviato delle interlocuzioni perché si possano utilizzare gli stalli negli assessorati nelle ore pomeridiane e serali, speriamo si concretizzino entro qualche mese. Quanto al multipiano di via Caprera, per essere utilizzato ha bisogno di interventi manutentivi importanti. Anche in tal senso faremo un accordo con la Regione».E sui “furbetti” dei parcheggi «naturalmente cercheremo anche di avviare maggiori controlli, sia a Stampace che in altre zone, affinché le strisce gialle non vengano occupate da chi non ne ha diritto».

I residenti del Corso lamentano anche le troppe pedane all’esterno dei locali che occupano stalli preziosi: «C’è una doppia competenza con l’assessorato alle Attività Produttive ed è necessario un confronto per capire se sono amovibili». Per Roberto Marchi, nel vico Tigellio «non sono stati tracciate le nuove strisce dei parcheggi e la questione del pass per i residenti è ambigua: chi ha il pass può sostare anche dopo le 8 del mattino?».

