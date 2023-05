«Entro fine anno lo spartitraffico nella Provinciale 2» 

«Entro il 15 giugno l’affidamento della progettazione della barriera spartitraffico, entro la fine dell’estate la gara d’appalto per affidare i lavori in modo da iniziare a mettere la “Provinciale 2” in totale sicurezza entro l'autunno». Nelle parole del commissario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa, la promessa di non far passare più un solo giorno senza lavorare per far sì che i chilometri d’asfalto che da Carbonia portano a Villamassargia perdano al più presto la terribile nomea di “strada della morte”.

Le croci

Erano già quattro le persone che avevano perso la vita negli ultimi dodici mesi e, domenica pomeriggio, l’elenco nero si è allungato con il nome di Alessandro Pisano, il giovane di Villamar deceduto nello scontro frontale tra la sua auto e un pulmino dove tre bambine si sono miracolosamente salvate insieme al loro papà rimasto ferito ma non in modo troppo grave. Ferita anche la fidanzata di Alessandro Pisano, Ilaria Scamonati, che è ricoverata al Brotzu ma non in pericolo di vita. Mentre oggi, alle 17 a Villamar, si darà l’ultimo saluto al ventiquattrenne, nel Sulcis Iglesiente ci si chiede se lo stop ai lavori di messa in sicurezza della strada, deciso per lasciare spazio alle colonne militari, possa aver contribuito a ritardare l’apertura del cantiere proprio in quel tratto maledetto, all’altezza della frazione di Tanì, dove i mazzi di fiori ricordano le altre vittime: «Se anche i lavori fossero partiti ai primi di maggio – taglia corto l’ingegner Mossa – non sarebbero comunque arrivati in quel punto. Ma queste considerazioni lasciano il tempo che trovano, quello che conta oggi è realizzare il prima possibile la barriera di mezzeria. Il Ministero ci ha concesso la deroga di un anno: ci sono 5 milioni di euro a disposizione, entro aprile 2024 i lavori devono essere ultimati. Nel frattempo arriveranno gli autovelox per limitare la velocità che in questa lunga lista di croci ha quasi sempre purtroppo avuto un ruolo determinante».

Le richieste

Resta da capire quale tipo di mezzeria verrà realizzata. Secondo Michele Vacca. referente per la Sardegna di Ami e Utp (Associazione motociclisti incolumi e Utenti trasporto pubblico), «sarebbe opportuno distanziare le due carreggiate di svariati metri: in questo modo si crea una via di fuga che permette di far perdere velocità ai veicoli che dovessero fuoriuscire prima di andare a sbattere sulla barriera centrale. Tale spazio permette alla barriera di deformarsi senza andare a invadere la carreggiata opposta». Vacca parla di una barriera in calcestruzzo «che garantisce un bassissimo “spanciamento” (spostamento laterale) come quella montata negli ultimi mesi sulla Statale 131. Una barriera in acciaio impedisce inversioni vietate ed è in grado di trattenere un'auto, ma se ci sbatte un camion, la barriera stessa invade la carreggiata opposta e se c'è un veicolo in sorpasso questo si trova all'improvviso davanti un muro e ci si schianta sopra».