«Entro febbraio completeremo tutte le opere»  

«I lavori di via Dante stanno procedendo secondo la tabella di marcia ed entro un mese completeremo l’opera». Daniele Olla è il dirigente comunale responsabile dei lavori pubblici. I commercianti si lamentano dell’assenza di operai. «Non è economico né funzionale ricostruire a tappe. Faccio un esempio, l’asfalto sarà sistemato solo quando la pista ciclabile sarà conclusa, non è pensabile che si facciano solo pochi metri e poi si sospendano i lavori. Siamo sempre stati attenti alle esigenze di residenti e negozianti, tanto che durante il periodo natalizio abbiamo bloccato i cantieri».

Intanto nel lato destro, da via Cino da Pistoia a piazza Giovanni XXIII scoppia il caos. «Questa è l’ultima fase, in quel tratto manca solo il bitume per la corsia riservata ai ciclisti». In piazza San Benedetto? «Dobbiamo concludere i 6 attraversamenti pedonali rialzati e poi procederemo celermente».

I lavori di riqualificazione prevedono anche la realizzazione di aiuole con uno strato speciale al posto della terra. Purtroppo alcuni padroni maleducati non evitano che i loro cani facciano i bisogni in quegli spazi, che di questo passo finiranno presto in malora.

