«Entro dicembre riaprirà un tratto della Statale 131» 

Anas ha annunciato che il nuovo tratto da 1,5 chilometri tra Villagreca e Serrenti nella statale 131 sarà percorribile entro dicembre e poi arriverà la tanto attesa riapertura dell’ingresso sud del paese. «Tra martedì 18 e martedì 25 novembre sarà completata la pavimentazione di un tratto di carreggiata tra Villagreca e Serrenti, tra il chilometro 31 e il 32,500, che consentirà l’apertura al traffico di 1,5 chilometri di nuovo tracciato in direzione Sassari entro il mese di dicembre», riporta la nota della società. «Ci preme garantire l’accesso diretto a Serrenti sud – dice il sindaco Pantaleo Talloru – con la conclusione dei lavori di bitumatura e asfaltatura del nuovo tratto della 131 si dovrebbe ripristinare l’accesso dalla complanare, che costituirà un volano di sviluppo per quell’area». Il flusso di veicoli attualmente deviato sulla complanare, infatti, dovrebbe riprendere il suo percorso originario reimmettendosi nella Statale 131 e liberando la strada di servizio da questo aggravio di traffico, consentendo così la riapertura dell’accesso a Serrenti sud, auspicabilmente nel giro di pochi mesi.

«Come amministrazione crediamo che il diritto alla mobilità debba essere garantito attraverso opere pubbliche ben progettate, sostenibili e capaci di generare sviluppo. Per questo seguiamo da vicino ogni fase dei lavori, affinché Serrenti e l’intera area del Medio Campidano non siano mai più considerate periferia, ma parte attiva di una Sardegna che cresce in modo equo», sottolinea la vice sindaca Maura Boi.

