«Entro 4 mesi due cantieri chiusi» 

Reticolati di plastica e segnaletica provvisoria non si contano. Da nord a sud, Oristano è una città-cantiere. Tra Pnrr, riqualificazione Oristano Est e programmazione territoriale sono pochi i quartieri dove gli operai non siano all’opera. Con gli inevitabili disagi collaterali, ma anche con la prospettiva di dare, nell’arco di qualche mese, un volto nuovo a zone oggi in stato di abbandono.

Foro Boario

Al Foro Boario i lavori, inseriti nel piano Oristano Est, si sarebbero dovuti concludere a fine 2023: in realtà l’area, dove sono state sistemate panchine e impianto di illuminazione, non è ancora fruibile. Dall’assessorato ai Lavori pubblici fanno sapere che «l’80% delle opere è stato realizzato, ora si procederà con la pavimentazione e con la messa in posa delle piante. La chiusura del cantiere è prevista per fine aprile».

Torangius

Due mesi più tardi, entro giugno, dovrebbe vedere la luce anche la cittadella sportiva di Torangius. Due gli interventi finanziati nell’ambito del Pnrr: il primo da 600mila euro ha consentito la riqualificazione dei campi di calcio a 5, basket, tennis e la ristrutturazione dei relativi spogliatoi. Il secondo, da 900mila euro, consegnerà al quartiere nuovi impianti per lo svolgimento di discipline come padel, pattinaggio a rotelle, beach tennis, beach volley oltre ad aree attrezzate per il gioco, l’attività fisica e il dog parking. Nei giorni scorsi il Comune ha autorizzato il taglio di 58 alberi che interferiscono con i lavori in corso, ma il cantiere è già a buon punto. «Il passo successivo - spiegano dagli uffici di piazza Eleonora - sarà la predisposizione del bando per l’affidamento in gestione delle strutture».

Torregrande

Impossibile invece rispettare il cronoprogramma del progetto di riqualificazione del lungomare di Torregrande. Qui mezzi e operai erano entrati in azione a settembre, ma dopo poche settimane i primi intoppi. I lavori sono ripresi il 29 gennaio con la scarificazione dell’asfalto e la demolizione dei bitumi. Dall’assessorato assicurano che «la prossima settimana inizieranno i controlli di trazione sulle piante per verificarne la stabilità. All’esito delle prove si deciderà se aprire un altro cluster». L’intenzione è proseguire sul lato destro della torre costiera fino a giugno, poi ci sarà uno stop per evitare disagi durante la stagione estiva. Ieri, intanto, il cantiere era deserto, fatta eccezione per qualche pedone che, ignorando il divieto di accesso, si è concesso una passeggiata.

