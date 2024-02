«Entreremo a Rafah in ogni caso» 

TEL AVIV. Israele andrà avanti con l’operazione militare a Rafah a prescindere da un accordo sugli ostaggi. Il premier Benyamin Netanyahu ha confermato l’intenzione di entrare nell’ultima città del sud di Gaza - a un passo dall’Egitto - dove si concentrano oltre un milione di sfollati palestinesi. Anche se si dovesse ottenere «un accordo sugli ostaggi - ha spiegato - entreremo a Rafah. Non c’è alternativa per una vittoria totale e non c’è altra maniera per eliminare Hamas e i suo battaglioni sul posto».

Il fronte libanese

Una mossa avversata dagli Usa e dalla comunità internazionale. «Coloro che voglio impedirci di agire a Rafah, in pratica - ha ribattuto il premier - ci dicono di perdere la guerra. Così ho ripetuto anche al presidente Biden. E ai leader mondiali dico che Israele combatterà fino a ottenere la vittoria completa. Questo include, ovviamente, anche l’azione a Rafah, dopo lo sgombero dei civili». Il premier, che non ha escluso la necessità di un’operazione militare anche sul fronte nord contro gli Hezbollah libanesi e ha escluso di dimettersi prima delle elezioni che «si terranno tra qualche anno», ha quindi definito «folli» le richieste di Hamas per un cessate il fuoco. Quanto agli ostaggi, «solo una forte pressione militare e trattative determinate porteranno al loro ritorno a casa». Infine sui due Stati «Israele non accetta diktat internazionali

Arsenale

E mentre il premier del Qatar Al Thani ammette che in questi giorni le trattative sugli ostaggi «non sono state molto promettenti», il Wall Street Journal rivela che Washington prevede di inviare armi a Israele per decine di milioni di dollari. Al 134esimo giorno di guerra l’esercito israeliano continuan a martellare il centro della Striscia e Khan Yunis, nel sud. I soldati sono ancora nell’ospedale Nasser della città, dove per il portavoce militare «sono state arrestate circa cento persone sospettate di attività terroristica».

