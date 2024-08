«Entrate con me nella Casa di Carta» 

Con più di 500 mila ascolti in tutto il mondo, la talentuosa Cecilia Krull è entrata nelle nostre vite qualche anno fa quando iniziava il fenomeno de “La Casa di Carta”. Sono suoi il testo e la voce di “My life is going on”, la sigla iconica della popolarissima serie tv spagnola. Dedita ed appassionata alla musica fin da bambina, con un padre pianista, una madre cantante, e una carriera musicale iniziata a 7 anni, Cecilia è la terza artista ad esibirsi sul palcoscenico dell’International Nora Jazz Festival. Con una passione per il jazz “tatuata” indelebilmente addosso, ha calcato le ribalte di tutta Europa e oggi arriva per la prima volta in Sardegna a «cantare con tutto il cuore, infinitamente grata per essere stata scelta in una serata così speciale e significativa». Bellissima, oltre che davvero brava, la diva ha 38 anni ed è nata a Madrid. L’appuntamento di questa sera a Nora è uno dei più attesi dell’estate.

Cecilia, lei è conosciuta in tutto il mondo per "My Life Is Going On". In che modo questa canzone ha cambiato la sua vita e la sua carriera?

«È un sogno che si è avverato! La mia vita è cambiata completamente dopo l’uscita della serie. Da lì ho avuto la possibilità di cantare ovunque nel mondo e di incontrare tantissimi musicisti e produttori. La canzone è nata espressamente per “La casa de Papel”. Alex Pina, il creatore, mi ha parlato dei personaggi, delle scimmie rosse, mi ha descritto la sua visione. Io mi sono ispirata moltissimo al personaggio di Tokyo, una ragazza che non aveva nulla da perdere, e ho messo il mio timbro ben stampato sulla canzone, il mio cuore e la mia verità. Non avremmo mai pensato che avrebbe avuto così tanto successo, è stato un periodo incredibile».

La sua passione per la musica è iniziata quando era bambina. Quanto hanno influenzato, i suoi genitori, la sua crescita musicale?

«Sono cresciuta nella musica e specialmente nel jazz, che è la mia passione. Ma nonostante questo mi considero una cantante versatile, mi piace cantare canzoni di qualunque genere e soprattutto raccontare storie. Quando avevo 7 anni ho fatto un casting per la Disney e ho avuto l’incredibile fortuna di essere scelta subito! Ricordo di aver lasciato la scuola e di essere andata in studio per registrare, mi sembrava un sogno. Iniziare così presto mi ha dato una professionalizzazione senza quasi che me ne rendessi conto, come qualcuno che impara una lingua fin da piccolo. Crescendo mi sono concentrata più sul jazz, la musica con cui sono cresciuta con mio padre al pianoforte. Ma poi c'è stato un periodo in cui ho esplorato molto altri stili: hip hop, soul, funky, ma il jazz è la mia cifra. Comunque sto ancora lavorando duramente su nuova musica e nuovi progetti, dando il meglio di me».

Qual è il suo rapporto con la Sardegna e l'Italia? È la prima volta che si esibisce qui?

«Amo l'Italia. Sono stata a Venezia, Milano, Brescia dove ho anche preso un doppio disco di platino proprio per “My life is going on”. Ho un grande affetto per l'Italia, d’altronde si sa che gli spagnoli e gli italiani sono come fratelli, e qui infatti mi sono sempre sentita a casa. Ma in Sardegna è la prima volta, anche se lo desideravo da tempo. Giorni prima che mi chiamassero per partecipare al Nora Jazz stavo guardando video su Instagram della vostre spiagge paradisiache e sognando ad occhi aperti di essere lì, distesa, sotto il sole, poi la chiamata: è come se l'universo mi avesse ascoltato».

