Entrata in azione la spazzatrice meccanica: strade più pulite 

Attivata la spazzatrice meccanica per la pulizia delle strade di Sanluri: «In soli 20 giorni ridotti l’impatto ambientale e il costo per il trattamento». Franco Nurra, assessore all’ambiente del Comune di Sanluri, esprime soddisfazione per il nuovo servizio: «Dopo anni di lotta – ricorda – combattuta a suon di carte scritte, ordinanze, multe agli incivili, ricerca di fondi per la mano d’opera, abbiamo raggiunto l’obiettivo con la nuova gestione affidata al consorzio Cisa. L’utilizzo di questo veicolo garantisce velocità e risultati più efficienti al costo di 130mila euro, rispetto ai 150mila del passato».

L’esponente dell'esecutivo invita tutti i cittadini a collaborare: «Nei giorni e nelle ore indicate dell’attività in corso occorre evitare la sosta. Lasciare libera la strada interessata è fondamentale per il risultato finale del progetto».

Il decoro urbano di questi giorni non è sfuggito ai cittadini: l’ex vicesindaco Ottaviano Mocci in passato ci ha sempre messo la faccia, immortalando in video e fotografie la sporcizia del territorio. «A parte la pulizia – commenta – il merito princiaple del nuovo servizio è l’uguaglianza sociale: prima si puliva il centro». (s. r.)

