Entrare nel mondo rock di Ghigo Renzulli (e le donne di Sardegna) 

Ghigo Renzulli, 71 anni, chitarrista e fondatore dei Litfiba, sarà in Sardegna in due date: il 17 ottobre a Sassari al Teatro Civico e il 18 ottobre al Fabrik di Cagliari. Con il nuovo progetto solista e strumentale “Dizzy” porterà sul palco atmosfere inedite, brani trascinanti e rivisitazioni sorprendenti, specchio di una carriera che non ha mai smesso di reinventarsi.

Le guerre nel mondo

Parlare con lui significa entrare in un universo fatto di ricordi, riflessioni politiche e amore per la musica. «Sono pro Palestina, senza dimenticare che nel mondo ci sono tante altre guerre crudeli. Ora che ho settant’anni mi ricordo le vicissitudini di un popolo che ha bisogno di pace, del suo Stato. Non mi piace quando nelle manifestazioni si fa violenza: spaccare vetrine o auto di chi magari fatica ad arrivare a fine mese non serve a nulla». Il titolo del suo ultimo lavoro, “Dizzy”, sembra evocare i tempi vertiginosi che viviamo. «Esatto. Sta andando sempre peggio. Decenni fa manifestavo, prendevo botte, ma c’erano valori. Oggi sembra tutto perso. La rete ha portato cose belle ma anche guai, rischia di non farci pensare col nostro cervello. Non sono nessuno, ma questo mi preoccupa».

Vertigini e radici

La vertigine diventa musica. “Dizzy” «è l’ultimo brano del disco e il primo video. Ora stiamo preparando quello di “Terra Blues”. È un pezzo trascinante, con cambi rapidi di atmosfera, dissonanze e passaggi armonici: mi è sembrato naturale chiamarlo così, anche pensando a Dizzy Gillespie. Alterna momenti rilassati e potenti: è il riflesso del mio percorso artistico». Un percorso che non dimentica le radici. “Terra Blues” «è dedicato al mio primo maestro: B.B. King. Poi c’è Chuck Berry, il blues delle piantagioni, la nascita del rock’n’roll, fino a hard rock e metal».

Senza confini

«Il problema della settorialità è nato oggi. Negli anni ’70 non interessava a nessuno: i Led Zeppelin o i Pink Floyd non stavano a farsi etichette. Rock è come sei, è l’anima che porti dentro. Ricordo un ragazzo che vestiva punk per uscire, poi a casa si rimetteva normale e mangiava i tortellini: conta l’anima, non l’abito. A casa ho dischi di Buscaglione, Carosone, Sepultura… Non bisogna mai avere la puzza sotto il naso». E non bisogna interrompere il flusso creativo: «È una routine ondeggiante. Ci sono momenti prolifici e altri di pausa. Mi vengono idee ovunque, fischietto: per strada, al cesso, dormendo. Registro tutto: ho materiale per altri quindici dischi!».

La scelta

«Quando mi metto in poltrona voglio godermi un cd o un vinile. È un’esperienza fisica. Ho scelto la doppia facciata per garantire la qualità: quindici minuti a lato. Tanti artisti si stanno ribellando allo streaming, che sfrutta senza dare nulla».

Ah, Piero Pelù!

Parlare dei Litfiba è inevitabile. «Sono una mia creatura: Piero arrivò dopo. È stato un viaggio speciale, ci ho messo tanto e ho ricevuto tanto. Con Piero i rapporti sono ottimi, ma ora ognuno va per la sua strada. Questo percorso solista è anche una mia realizzazione personale: amo Ennio Morricone, Wim Mertens, i grandi compositori contemporanei. Forse il prossimo disco sarà alla Santana, con ospiti».

Sull’Isola

Il ritorno in Sardegna lo entusiasma. «La amo! Vengo sempre volentieri. Bellissime donne – la mia compagna mi guarda male – e poi si mangia e si beve da Dio. Se non ci fosse il traghetto ci vivrei. Amo la vita subacquea, la pesca. E poi avete il mare più bello d’Italia». Due date in arrivo e qualche anticipazione: «Suoneremo i due dischi: “Cinematic”, dedicato al cinema, con brani come “Pirati dei Caraibi” in versione fusion o “1492” di Vangelis in chiave flamenco; e “Dizzy”, più personale. Porterò anche esperimenti come “Engelcord Suite”, dove ho unito “Engel” dei Rammstein con “Amarcord” di Nino Rota. Tre mesi di lavoro, ma ne è valsa assolutamente la pena. Sono cose che fanno bene all’anima».

«La strada è lunga»

Come gli fa bene «continuare a fare la musica che mi piace. Negli anni ’80 vidi a Firenze un concerto del chitarrista spagnolo Andrés Segovia, aveva 90 anni e suonava in modo spaventoso. Mi disse: “Ho ancora tutto da imparare”. Questa frase mi ha segnato la vita».

