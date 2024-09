«Entrano prima, così occupano i nostri parcheggi» 

Per capire come sta funzionando la Ztl in città bisogna parlare con i residenti. «Alla Marina sappiamo che stanno arrivando le multe ai trasgressori», spiega Sandra Orrù, presidente dell’associazione Aprite le finestre alla Marina, «ma ci sono ancora molti problemi che da tempo aspettiamo vengano risolti». Primo: «la mancanza delle telecamere all’uscita dei varchi consente a molti di entrare in orario consentito ma, in assenza di controlli si trattengono e sottraggono i parcheggi ai residenti». Secondo: «Nessuno o quasi rispetta gli orari del carico e scarico delle merci, sembra una giungla dove ognuno fa un po’ quello che gli pare». Terzo, «le zone pedonali vengono utilizzate da alcune attività per parcheggiare la propria automobile». Alla Marina c’è poi il paradosso di via Porcile, lato via Roma: «Mezz’ora dopo l’attivazione della Ztl troviamo spesso una marea di auto senza pass, uno schiaffo per i residenti che devono girare a vuoto prima di poter tornare a casa», spiega ancora Sandra Orrù. Che aggiunge: «Ad agosto abbiamo incontrato l’assessore alla Viabilità con il quale abbiamo preso accordi per effettuare un sopralluogo insieme e vedere da vicino le criticità. Stiamo aspettando di incontrarlo, noi continuiamo a vivere nell’incertezza. Bisogna fare qualcosa e e bisogna farlo subito». ( ma. mad. )

