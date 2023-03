Entrano oggi nel vivo i riti della Settimana santa 

Entrano nel vivo i tradizionali riti della Settimana santa, curati dalla confraternita della Madonna addolorata.

Oggi, alle 18, nella chiesa dell’Assunta, la messa interparrocchiale e la processione de “Sa Mamma chi ciccara su fillu”. Domenica alle 9 spazio alla benedizione delle palme in piazza I Maggio e alla processione verso l’Assunta. Nel mercoledì Santo (5 aprile) alle 20.30 la Via Crucis per le vie del paese animata dal coro della Beata Vergine Assunta. Giovedì alle 18 messa in “Coena Domini” e alle 21 l’adorazione del Santissimo Sacramento. Il Venerdì santo parte alle 9 con la processione dell’Ecce Homo e della Madonna Addolorata seguita dalla liturgia dell’Ora media e dalla processione del Crocifero. Alle 18 l’adorazione della Santa Croce e alle 20.30 da Sant’Ignazio la partenza della processione della Madonna Addolorata verso l’Assunta. Alle 21 l’atteso rito secolare de Su Scravamentu e la processione. Sabato dalle 7.30 alle 12 esposizione del Cristo morto e della Madonna addolorata poi alle 22.30 veglia pasquale e ingresso trionfale del Cristo risorto. Per Pasqua messe all’Assunta (alle 9) e a Sant’Ignazio (9.30) da cui partirà la processione della Madonna verso piazza Matteotti dove alle 11 è previsto l’atteso “S’Incontru” con il Cristo risorto e la processione.