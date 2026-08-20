Entrano nel vivo i seminari di Nuoro jazz 

Dopo la giornata d’apertura, i seminari di Nuoro Jazz entrano oggi nel pieno della trentottesima edizione. Lezioni di strumento dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 le masterclasses dei docenti, le lezioni di storia del jazz e le prove di musica d'insieme.

Alla scuola civica di musica “Antonietta Chironi” proseguono le attività didattiche, il festival propone per oggi due diversi appuntamenti: alle 18.30 allo Spazio Ilisso con il chitarrista Roberto Taufic, e alle 21, nel giardino della sezione sarda della biblioteca Satta, con il trio della cantante Ada Montellanico con Simone Graziano al pianoforte e Filippo Vignato al trombone. Al centro della serata “Radici”, un progetto che guarda alle origini del jazz e in particolare al blues, inteso non soltanto come linguaggio musicale, ma anche come espressione di una storia sociale e culturale.

L'idea di fondo è che conoscere le proprie radici sia indispensabile per poter guardare al futuro. Montellanico esplora così il blues nella sua accezione più ampia, non soltanto come linguaggio musicale ma anche come espressione di una storia sociale e culturale.

I biglietti per il festival sono disponibili a Nuoro al Cts (ExMè, piazza Mameli 1, tel. 0784 32490) e online su Ciaotickets.

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