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Villacidro.
26 settembre 2026 alle 00:33

Entrano in servizio le prime due donne nella storia dei barracelli 

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Per la prima volta nella storia dei barracelli di Villacidro entrano due donne: Tiziana Frongia e Sara Pibia. Commosse, assieme a Tomas Contu e a Giampaolo Scano hanno giurato in Municipio davanti al sindaco Federico Sollai e al suo vice, Dario Piras. La compagnia, nata trent’anni fa e guidata da Angelo Uda, ora è composta da 34 agenti.

«Un momento significativo”, ha detto orgoglioso Sollai, «per una realtà radicata che potrà contare su nuove energie nella tutela del patrimonio rurale, ambientale e paesaggistico, oltre al supporto in caso di incendi, eventi meteorologici e situazioni di emergenza. La presenza femminile testimonia la capacità di stare al passo con i tempi, aprendosi a nuove sensibilità». Dopo un «doveroso grazie per impegno e disponibilità», il sindaco ha augurato: «Sia l'inizio di un nuovo percorso, altre donne e altri uomini a fianco del bene comune». Piras ha aggiunto: «La tutela del territorio richiede presenza, attenzione e collaborazione, per questo sono importanti i barracelli, il rapporto con la Polizia locale, la Protezione civile e le altre realtà impegnate nella prevenzione. Una squadra che merita riconoscenza e sostegno».

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