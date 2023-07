Entrano in casa in pieno giorno 

Entrano in un appartamento in pieno centro convinte che non ci sia nessuno ma vengono sorprese dai proprietari che le inseguono e ne fermano una, che viene arrestata, mentre l’altra riesce a fuggire. È successo in via Dante 134 e in cella è finita una trentaduenne con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso con altra persona.

Primo pomeriggio

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Le due donne, intorno alle 15.30, pensando che l’appartamento fosse disabitato sono riuscite a entrare con una chiave speciale ma, dopo aver percorso qualche metro nell’andito, sono state sorprese dai due proprietari che in quel momento riposavano nelle loro stanze. A quel punto sono fuggite, inseguite dai due uomini ma quando hanno raggiunto la strada una è inciampata cadendo a terra ed è stata subito bloccata, mentre l’altra ha proseguito la fuga facendo perdere le proprie tracce dileguandosi nelle strade vicine.

I proprietari hanno chiamato la polizia, che è arrivata in pochi minuti ed ha arrestato la donna, l’altra è al momento ricercata.

I furti in pieno giorno non sono una novità in questo periodo di vacanze e di giornate passate al mare. Quasi sempre si tratta – come informano fonti investigative – di ladri in trasferta. Arrivano in nave dalla penisola, di solito con auto di grossa cilindrata, puntano appartamenti incustoditi, con chiavi speciali entrano facilmente in casa anche quando ci sono le porte blindate (soprattutto se non chiuse con tutte le mandate) e fanno razzia di oro e gioielli, facilmente rivendibili. Poi ripartono dopo poche ore rendendo quasi impossibile il lavoro delle forze dell’ordine.

