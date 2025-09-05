Entra in casa di un’anziana per rapinarla: disoccupato in arresto  

Prima ha tentato di rapinare un’anziana, poi ha provato a entrare in un appartamento poco distante ma l’allarme era già scattato e sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri. Paolo Urgenti, un quarantaseienne di Carbonia, è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e tentato furto aggravato.

L’episodio risale a tre sere fa, e l’operazione ha coinvolto la Radiomobile di Carbonia. Questa mattina a Cagliari è prevista l’udienza di convalida: Urgenti sarà tutelato dall’avvocato d’ufficio Francesco Cossu.

L’operazione è scaturita da una telefonata giunta alla centrale operativa che segnalava movimenti sospetti in alcune case alla periferia della città. Le pattuglie hanno sorpreso Paolo Urgenti mentre armeggiava sul portone di un appartamento di un commerciante di 51 anni. Ma, stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, il disoccupato poco prima sarebbe riuscito a introdursi nella vicina casa di una pensionata 78enne la quale, nonostante lo spavento, aveva cercato di opporsi alla presenza dell’intruso.

Trovandosi davanti i militari, il 46enne avrebbe cercato di sottrarsi al controllo ma è stato immobilizzato e condotto in caserma e di seguito nel carcere di Uta in attesa della convalida dell’arresto. (a. s.)

