VaiOnline
Carbonia.
06 settembre 2025 alle 00:21

Entra in casa di un’anziana per rapinarla: disoccupato in arresto  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima ha tentato di rapinare un’anziana, poi ha provato a entrare in un appartamento poco distante ma l’allarme era già scattato e sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri. Paolo Urgenti, un quarantaseienne di Carbonia, è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e tentato furto aggravato.

L’episodio risale a tre sere fa, e l’operazione ha coinvolto la Radiomobile di Carbonia. Questa mattina a Cagliari è prevista l’udienza di convalida: Urgenti sarà tutelato dall’avvocato d’ufficio Francesco Cossu.

L’operazione è scaturita da una telefonata giunta alla centrale operativa che segnalava movimenti sospetti in alcune case alla periferia della città. Le pattuglie hanno sorpreso Paolo Urgenti mentre armeggiava sul portone di un appartamento di un commerciante di 51 anni. Ma, stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, il disoccupato poco prima sarebbe riuscito a introdursi nella vicina casa di una pensionata 78enne la quale, nonostante lo spavento, aveva cercato di opporsi alla presenza dell’intruso.

Trovandosi davanti i militari, il 46enne avrebbe cercato di sottrarsi al controllo ma è stato immobilizzato e condotto in caserma e di seguito nel carcere di Uta in attesa della convalida dell’arresto. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 