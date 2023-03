Entra Barak e regala il gol del successo alla Fiorentina  

Fiorentina 1

Sivasspor 0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo', Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura (23' st Cabral), Amrabat (13' st Mandragora), Castrovilli (13' st Barak); Ikoné (13' st Sottil), Jovic, Gonzalez (35' st Kouamé). In panchina Sirigu, Milenkovic, Venuti, Ranieri, Duncan, Bianco, Brekalo. All. Italiano.

Sivasspor (4-1-4-1): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Cofie; Saiz (13' st Gradel), Arslan (35' st Ulvestad), Charisis, Yesilyurt (35' st Njie); Caicedo (23' st Leke). In panchina Yildirim, Gokay, Musa, Erdal, Albayrak, Kuckar. All. Calimbay.

Arbitro : Jorgji (Albania).

Rete : nel st 24' Barak.

Note : angoli 12-4 per la Fiorentina. Espulso al st 49' Gradel, ammoniti Saiz, Amrabat, Jovic. Rec. 0' e 4'.

La Fiorentina batte il Sivasspor e deve rimandare il discorso qualificazione ai quarti di finale della Conference alla sfida di riorno in Turchia. I viola hanno creato numerose palle-gol, alcune anche incredibili, ma non concretizzate. Dall'altra parte i turchi, dopo un primo tempo passato nella propria metà campo, nella ripresa sono riusciti anche ad avvicinarsi alla porta gigliata. Nella ripresa i turchi si fanno più intraprendenti e con Goutas al 20', vanno vicini al go. Barak entra, passano 10' e fa centro: batti e ribatti nella difesa del Sivasspor, rovesciata di Jovic, palla che termina sul petto di Barak che, in mezza rovesciata, trova anche la deviazione di un difensore ospite e il gol. In pieno recupero il Sivasspor resta in 10 per l'espulsione di Max Alain Gradel, dopo una vistosa gomitata sul volto di Quarta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata