Enti, pronto lo scacchiere 

La squadra del sindaco Raimondo Cacciotto sembra aver finalmente chiuso il cerchio delle nomine nelle partecipate. Entro la fine del mese Parco, Fondazione e Alghero In House dovrebbero poter ufficializzare i nuovi direttivi. Si comincia con l’Azienda speciale di Porto Conte, che si riunirà in assemblea lunedì prossimo a Casa Gioiosa per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Parco

In pole position per il ruolo di presidente ci sarebbe Emiliano Orrù, 54 anni, direttore vendite di un’azienda informatica, già facente parte dello staff di fiducia dell’allora sindaco Mario Bruno, stimato dalla dirigenza del Partito democratico e in quota, appunto, ai dem. Sul nome di Orrù alla guida dell’Azienda speciale di Porto Conte pare non ci siano stati impedimenti di sorta. Gli altri due posti nel Cda del Parco sarebbero per Città Viva e Futuro Comune. Si parla di due donne: Franca Carta già consigliera comunale e presidente della Commissione Servizi sociali e cultura nella consiliatura di Mario Bruno e Alessandra Casu, architetta, docente universitaria ed ex presidente del comitato di quartiere “Alguer Vella”.

Fondazione

A indirizzare la rotta della Fondazione Alghero, l’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale della città, la maggioranza del Campo largo avrebbe designato Graziano Porcu, Movimento 5Stelle, classe 1973, imprenditore turistico con doti e capacità per tenere le redini dell’organizzazione. Porcu appena diventato consigliere comunale si era dimesso, facendo subentrare in aula la prima dei non eletti, Giusy Piccone. Insieme a Porcu, nel Cda della Fondazione potrebbero trovare posto Roberto Fiori di Avs e Elisa Finetti di Noi Riformiamo Alghero.

Alghero In House

La multiservizi del Comune, la Alghero In House, vedrebbe come presidente Andrea Paulesu, ex consigliere comunale, in quota alla civica Noi Riformiamo Alghero, affiancato da altre due nomine, una in capo al Pd e l’altra ad Orizzonte Comune, ancora da definire. Il grande puzzle sembrerebbe ormai composto, così come avevano sollecitato anche dai banchi dell’opposizione. Forza Italia, di recente, era intervenuta chiedendo al sindaco di «sciogliere i nodi del poltronificio per iniziare ad amministrare senza guardare al passato».

