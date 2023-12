Enti locali, la rabbia scende in piazza 

In piazza «per la dignità del lavoro e la parità di trattamento giuridico ed economico» e la richiesta di attuazione del Comparto unico di contrattazione. Sono circa duemila i dipendenti di Comuni e Enti locali arrivati ieri a Cagliari da tutta la Sardegna per «fermare lo spopolamento dei dipendenti comunali. Bianco è il colore della mobilitazione, partita intorno alle 10.30 da piazza dei Centomila per arrivare in piazza Moby Prince, davanti al Consiglio regionale. È la musica – dai Tazenda, ai cult degli anni Novanta, ma anche Piero Pelù e Modena City Ramblers - ad accompagnare il corteo che ha sfilato in viale Diaz. Presenti anche una trentina di sindaci con la fascia tricolore. Ma anche i candidati del centro sinistra alla presidenza della Regione, Alessandra Todde e Renato Soru.

Rivendicazioni

«Siamo qui in tanti per chiedere dignità e che ci venga riconosciuto il lavoro che quotidianamente i dipendenti dei Comuni svolgono. Vogliamo chiedere un trattamento economico equo, ma anche una pubblica amministrazione adeguata, con organici sufficienti per poter svolgere bene il nostro lavoro e garantire un adeguato servizio ai cittadini», afferma Pierpaolo Pia, dipendente della Città Metropolitana di Cagliari e portavoce del Comitato per il Comparto unico, nato lo scorso 22 novembre nell’Aula consiliare di Oristano per volontà delle Rsu degli Enti Locali della Sardegna allo scopo di porre al centro del dibattito pubblico l’attuazione del Comparto Unico istituito dalla legge regionale del 2006.

«Vogliamo le stesse regole e lo stesso trattamento economico dei “regionali”», prosegue Pia, ricordando che «solo due delle venti regioni in Italia, Sardegna e Sicilia, non hanno nello stesso comparto gli enti. Nonostante i Comuni e le Province svolgano in larga parte competenze devolute dalla Regione. Infatti, un dipendente regionale e uno degli Enti Locali, pur facendo lo stesso lavoro, hanno retribuzioni molto differenti».

Mobilitazione

La manifestazione è solo il primo atto di una serie di mobilitazioni pacifiche e democratiche per riformare la pubblica amministrazione dell’Isola che il Comitato vuole portare avanti.

«Abbiamo proposto a tutti i Comuni di aderire: la differenza salariare tra noi e i dipendenti regionali deve essere sanata. Nei Comuni c’è una carenza di personale, un fuggi fuggi verso la Regione. Anche quando vengono banditi i concorsi nei Comuni spesso vanno deserti», aggiunge Deborah Golpe, dipendente a San Teodoro e presidente del Comitato.

Soluzioni

Il comparto unico dunque permetterebbe un equilibrio nella distribuzione del personale. «Esiste già una legge regionale che va attuata», evidenzia Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna. «La legge di bilancio conferma che non è un problema di carattere economico, ma di scelta politica. Chiediamo con la prossima finanziaria di individuare le risorse che il Consiglio regionale può mettere a disposizione. È una questione di giustizia e funzionalità».

La consigliera regionale di Forza Italia, Alessandra Zedda, ricorda, invece, che la sua proposta di equiparazione dei contratti è del 2009. «Siamo favorevoli e non da oggi. In tanti anni non si è riusciti a chiudere questa operazione perché legata a una modifica dello statuto e a delle norme attuative che devono rientrare nel contesto di competenza della Regione e non invece nelle competenze nazionali come sono quelle relative ai salari degli enti locali e ministeriali, dove, per esempio, rientra il settore della sanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA