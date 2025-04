Enti locali in pressing: «Altri 100 milioni per il Fondo unico» 

Si finisce sempre a parlare di fondo unico, vera boccata d’ossigeno per i Comuni della Sardegna. Anche ieri pomeriggio, in occasione della tradizionale riunione congiunta di Consiglio delle Autonomie locali e Consiglio regionale nell’Aula di via Roma. Nel primo intervento, fatte le dovute premesse, il neo presidente del Cal Ignazio Locci è andato dritto al punto: «Chiediamo un aumento del fondi unico perché le entrate sono esigue». Sì, ma di quanto? «La strada da seguire è un incremento di cento milioni per i prossimi tre anni». Quaranta in più rispetto a quanto la maggioranza avrebbe intenzione di aggiungere con un emendamento da presentare nella manovra 2025 in arrivo in Aula la prossima settimana.

Il parere

In mattinata Locci aveva trasmesso il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’associazione alla commissione Bilancio, qualche ora dopo ha illustrato i contenuti davanti a sindaci e onorevoli. «Occorre sottoscrivere un patto con lo Stato», ha proposto, «e modificare il calcolo del contributo di solidarietà nazionale che impatta negativamente sui sardi». Non solo: «Bisogna colmare il divario tra i compensi dei dipendenti dei Comuni e i dipendenti della Regione». Sulle Province: «Sarebbe bene andare a elezioni subito, anche di secondo livello, come prevede la legge Delrio, perché è meglio un’amministrazione provinciale eletta in questo modo rispetto a un commissariamento a vita». Un passaggio anche sulla carenza dei medici di base, «una piaga che impatta in tutte le strutture sociosanitarie», e sul progetto Einstein Telescope («Dobbiamo prepararci per vincere questa sfida e nello stesso tempo preparare i territori a tutto questo»).

L’assessore

Nell’intervento finale riservato alla Giunta, l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni ha ricordato che «Comuni, Province e Città metropolitane sono il primo livello di governo che risponde alle esigenze di cittadini e imprese, tuttavia continuano a indebolirsi». Sulla manovra: «È un atto politico di responsabilità, per questo si è deciso di investire sulle fasce più deboli, d’accordo con gli enti locali. Ora. raccogliamo l’invito dei sindaci a procedere speditamente, in queste ore continueremo a cercare un’intesa con la minoranza per dare risposte alle sollecitazioni dei Comuni sul fondo unico e non solo».

In apertura di lavori, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha ribadito il valore della collaborazione tra Consiglio e sistema degli enti locali, «al di là delle differenze partitiche. È arrivato il momento di programmare guardando gli obiettivi e spendere meglio le risorse, stanziandole per superare i problemi».

Tra i sindaci, hanno preso la parola il sindaco di Cagliari Massimo Zedda che ha auspicato un nuovo rapporto tra Regione e Comuni («che devono essere utilizzati per spendere le risorse e generare servizi con un’accelerazione della spesa»), Umberto Oppus (Mandas), Marco Pisanu (Siddi), Fabrizio Demelas (Sorso), Antonino Munzittu (Decimoputzu), Federico Sollai (Villacidro), Annalisa Mele (Bonarcado), Francesco Lai (Loiri Porto San Paolo), Francesco Ledda (Alà dei Sardi), Carlo Lai (Jerzu), Romeo Ghilleri (Nuxis). ( ro. mu. )

