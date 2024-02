«Enti locali e regionali, retribuzioni equiparate» 

«La rigenerazione della pubblica amministrazione passa dalla digitalizzazione, dalla riorganizzazione, ma anche dall’equiparazione giuridica e retributiva dei dipendenti degli enti locali a quelli regionali». Lo ha detto ieri il candidato presidente della Coalizione sarda Renato Soru nell’incontro organizzato a Cagliari coi lavoratori del comparto unico regionale.

«Sono molto soddisfatto del documento del Consiglio delle Autonomie locali, che ho sottoscritto», sottolinea. «Dice che siamo in un sistema europeo nel quale la pubblica amministrazione dev’essere moderna e vicina ai cittadini. La nostra Regione ha competenza primaria nell’organizzazione degli enti locali. Oggi stiamo usando male i nostri poteri e la nostra autonomia. Infatti nelle regioni a statuto ordinario l’equiparazione, anche dal punto di vista retributivo, di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione è già in vigore da tempo. In Sardegna nel 2006 fu approvata la legge regionale9 che disciplina, tra le altre cose, il comparto unico regionale dei dipendenti della pubblica amministrazione. Questa legge ha comportato l’equiparazione dell’inquadramento contrattuale, prevedendo che si procedesse gradualmente anche a quella retributiva a parità di mansioni.Quest’ultimo punto, però, è rimasto sulla carta. Anzi, negli anni è cresciuta ulteriormente la sperequazione nei contratti tra Regione ed enti locali. Quindi, il Comparto Unico esiste già. Ora è necessario attuare quella legge, annullare le sperequazioni e compiere finalmente un atto di giustizia retributiva all’interno della pubblica amministrazione».

