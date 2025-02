Enti locali, Deiana (Pd) si dimette da consulente 

La questione è stata sollevata ieri in Aula da Paolo Truzzu (FdI): «La presidente sostiene di essere vicina ai sindaci, poi si scopre che venerdì si è dimesso un consulente dell’assessorato agli Enti locali, da subito accusato di fare più gli interessi dell’Anci che della Giunta». Il capogruppo di FdI non fa nomi, ma quel consulente è l’ex presidente dell’associazione dei Comuni, il Dem Emiliano Deiana. Che a stretto giro conferma: «Con l’assessore Francesco Spanedda abbiamo due visioni radicalmente diverse di approccio al sistema degli enti locali e della democrazia locale». Ecco, quindi, le ragioni per cui ha deciso di non ricoprire più il ruolo da consulente. «Ragioni di carattere esclusivamente politico e che attengono alla postura del sistema regionale nei confronti dei comuni, delle province e delle città metropolitane», aggiunge.

L’incontro

La decisione di dimettersi risale a venerdì, quando Deiana ha avuto con Spanedda «un incontro chiarificatore nel quale ci siamo scambiati reciproca stima personale».Subito dopo ha informato il segretario del Pd Piero Comandini e il presidente dell’assemblea del partito Giuseppe Meloni. Ora, «per quanto concerne gli elementi di merito affiderò le miei posizioni agli organismi statutari del partito poiché frutto di un lavoro documentale — di analisi e di proposta — che credo possa essere utile al Pd, al gruppo dirigente e a quello consiliare». (ro. mu.)

